Condotta impropria dopo l'espulsione. E' così che la Football Association ha definito l'atteggiamento di Maurizio Sarri, espulso contro il Burnley per essere uscito dall'area tecnica, aprendo un'indagine nei suoi confronti. Cosa può succedere al tecnico del Chelsea? Anche che venga squalificato, nel frattempo potrà presentare entro venerdì la propria linea difensiva. Al danno si aggiungerebbe così la beffa di vedersi punito dopo essere stato pesantemente insultato da componenti della squadra avversaria.

"Italiano di merda", gli hanno urlato contro. Secondo la ricostruzione di quei momenti convulsi, i media britannici avrebbero anche individuato il responsabile di quelle parole volgari: ovvero, un componente dello staff tecnico. L'ex ‘mister' del Napoli avrebbe indicato come colpevole, come riporta la stampa britannica, l'allenatore dei portieri, Billy Mercer, mentre abbandonava il terreno di gioco e imboccava il tunnel dello spogliatoio. Un'offesa razzista che, secondo la versione dei fatti raccontata dal suo più stretto collaboratore, Gianfranco Zola, avrebbe causato la reazione stizzita e nervosa dell'allenatore toscano. "Maurizio è molto frustrato, è stato espulso dopo essere stato offeso".

La FA aprirà un'inchiesta sulle (presunte) offese? Molto dipenderà anche da quanto scritto – ammesso che lo abbia sentito – dal quarto uomo che era nei pressi delle panchine. Nervoso, lo stesso Sarri ha poi preferito non presentarsi in conferenza stampa a fine partita. Una tensione giustificata anche dalla posta in palio considerato che il pareggio per 2-2 ha frenato la marchia dei Blues verso la qualificazione alla prossima edizione della Champions. Tensione che s'è riflessa anche sull'attaccante argentino, Gonzalo Higuain: sostituito nella ripresa, l'ex punta di Napoli, Juventus e Milan non ha certo nascosto la propria contrarietà per l'avvicendamento… accomodatosi in panchina ha preso a calci una bottiglietta, sedendosi scuro in volto.