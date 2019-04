Il finale concitato di Chelsea-Burnley, ultimo monday night della Premier League, ha sollevato un polverone. A far discutere non è quanto successo in campo, con i Blues che non sono andati oltre il 2-2 sciupando l'occasione di approfittare in chiave Champions dei ko di United, Arsenal e Tottenham, ma il "parapiglia" a bordo campo. Dalla panchina della squadra ospite sarebbero partiti insulti all'indirizzo di Maurizio Sarri espulso per essere uscito dalla sua area tecnica per proteste. Secondo la stampa inglese qualcuno avrebbe urlato "italiano di m…" all'ex mister del Napoli. La FA è intenzionata ad aprire un'inchiesta che potrebbe costare caro ai responsabili. Ecco la ricostruzione dell'accaduto.

Insulti dalla panchina del Burnley a Maurizio Sarri, ecco cosa è successo

Secondo quanto riportato dal Telegraph, Maurizio Sarri prima di allontanarsi dal campo per l'espulsione rimediata in Chelsea-Burnley sarebbe stato insultato da qualcuno della panchina ospite con le parole "italiano di m…". L'episodio sarebbe stato segnalato al quarto uomo Roger East presente proprio tra le due panchine. In base al rapporto di East, la Football Association potrebbe decidere di aprire un'inchiesta per cercare i responsabili. Non sono da escludere anche altri provvedimenti per un finale assai concitato che ha fatto registrare anche due risse sfiorate, proprio nei pressi del tunnel degli spogliatoi.

Zola conferma gli insulti ricevuti da Sarri

Chelsea-Burnley dunque rischia di avere ulteriori strascichi. Sulla vicenda il diretto interessato Sarri non si è espresso, lasciando la conferenza al suo vice Zola che ha confermato così quanto accaduto: "Penso che gli sia stato detto qualcosa dalla loro panchina, vedremo cosa fare a riguardo. Penso che la vicenda avrà un seguito: Capiamo che l'adrenalina possa giocare brutti scherzi, ma era rattristito". Secondo ulteriori retroscena della Gazzetta dello Sport, filtrerebbero dal dietro le quinte che qualcuno avrebbe ascoltato gli insulti a Sarri. Difficile stabilire da parte di chi, anche perché nel finale concitato, tutti hanno "alzato i toni". Particolarmente scatenato il preparatore dei portieri Billy Mercer, che ha avuto anche un battibecco poco dopo con Rudiger.

Cosa rischiano i responsabili degli insulti a Sarri in Chelsea-Burnley

Cosa rischiano nel caso di apertura di un'indagine i protagonisti di questo gesto? Potrebbero arrivare delle multe di 20mila sterline, con tanto di squalifica di 5 giornate. Al momento regna il silenzio anche in casa Burnley. Di certo l'episodio ha alimentato ulteriori polemiche nei confronti del club dell'Inghilterra del Nord: già in passato Sean Dyche, manager dei rossoblu, puntò il dito contro i troppi tecnici stranieri in Premier. Un argomento tornato attuale alla luce di quanto accaduto ieri, anche se bisognerà il referto dell'arbitro e il verdetto della FA.