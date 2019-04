4 gol, un grave infortunio (quello occorso ad Hudson-Odoi) e tante polemiche. Chelsea-Burnley potrebbe non essere finita sul terreno di gioco: il giudice sportivo della FA potrebbe decidere infatti di aprire un'indagine sul match e in particolare su quanto accaduto in panchina. Maurizio Sarri, espulso nel finale per aver protestato uscendo dalla sua area tecnica, sarebbe infatti stato insultato da un componente della panchina ospite che lo avrebbe chiamato "italiano di m….". Una situazione che ha fatto infuriare il tecnico che non si è prestato poi in conferenza stampa, lasciandosi sostituire dal vice Zola.

Maurizio Sarri, insulti dalla panchina ospite in Chelsea-Burnley. Cosa è successo

Finale incandescente per Chelsea-Burnley 2-2, monday night dell'ultima giornata di Premier. Maurizio Sarri è infatti stato espulso dal direttore di gara per essere uscito dalla sua area tecnica dopo aver protestato per una decisione arbitrale non condivisa. L'ex tecnico del Napoli dopo il fischio finale non si è presentato in conferenza stampa, con il vice Zola che ha preso il suo posto. Dietro questo gesto ci sarebbe anche l'amarezza per un insulto pesante ricevuto dalla panchina della formazione ospite, ovvero ""italiano di m…a".

Zola sugli insulti a Sarri, la FA verso l'apertura di un'indagine

A fare il punto della situazione ci ha pensato proprio Gianfranco Zola che ha confermato che il Chelsea si muoverà per punire il responsabile del grave episodio, spingendo per l'apertura di un'indagine da parte della FA: "Sarri è stato espulso, penso che sia stato anche offeso, quindi non ha ritenuto che parlare fosse la cosa giusta. Penso che gli sia stato detto qualcosa dalla loro panchina, vedremo cosa fare a riguardo. Penso che la vicenda avrà un seguito: Capiamo che l'adrenalina possa giocare brutti scherzi, ma era rattristito".

Higuain e la reazione stizzita al momento del cambio

In attesa degli eventuali provvedimenti della FA nei confronti del Burnley, con gli insulti discriminatori che potrebbero essere puniti con fino a 5 giornate di squalifica, non è sfuggita anche la stizzita reazione di Gonzalo Higuain al momento del cambi. Il Pipita autore di un gran gol (che purtroppo non è servito a conquistare i 3 punti, con i Blues che non hanno approfittato in chiave Champions del ko di Manchester United, Tottenham e Arsenal) è uscito dal campo tutt'altro che sereno. Il Pipita probabilmente avrebbe voluto giocare l'intera partita e ha sfogato la sua frustrazione al momento del cambio. Un lunedì nero dunque per Sarri.