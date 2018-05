L'Uefa, nella giornata di martedì, ha fatto sapere che non verrà intrapresa nessuna azione contro Sergio Ramos per la sua gomitata nei confronti di Loris Karius, portiere del Liverpool, due minuti prima della goal di Karim Benzema durante la finale di Champions League che il Real Madrid ha vinto sabato contro i Reds a Kiev per 3-1. L'organo di governo del calcio europeo ha dichiarato che "non si applica in questo caso" la regola che consente di aprire casi di comportamento grave non visti dagli arbitri.

Il capitano del Real Madrid avrebbe colpito con il gomito Karius sullo 0-0 due minuti prima che Karim Benzema segnasse in seguito ad un grave errore del portiere tedesco del Liverpool: nelle immagini televisive hanno mostrato che il difensore centrale della Casa Blanca è stato spinto verso il portiere tedesco proprio dal difensore del Liverpool, Virgil van Dijk.

L'Uefa ha dichiarato che "non c'è stata alcuna protesta" da parte dei tifosi del club britannico ma lo stesso non si può dire quanto successo prima con l'intervento di Sergio Ramos che ha messo ko Mohamed Salah dopo 30 minuti: in Egitto sono stati irritati con il capitano del Real e dopo le proteste social e le petizioni per chiedere alla Uefa sanzioni ufficiali è arrivata anche la denuncia presentata dal legale, Bassem Wahba, "per aver deliberatamente inflitto danni fisici e psicologici ad un’intera nazione e al suo calciatore più famoso".

Mido attacca Sergio Ramos: Fallo intenzionale su Salah

L’ex centravanti, connazionale di Salah, si è scagliato sui social network contro Sergio Ramos, colpevole a suo dire di aver fatto intenzionalmente male alla stella del Liverpool. Le parole di Mido sono destinate ad alimentare ulteriori polemiche quelle dell’ex centravanti della Roma, che hanno trovato d’accordo molti tifosi sul web.