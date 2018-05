Tutto l'Egitto ha tremato dopo l'uscita dal campo in lacrime di Momo Salah nel corso della finale di Champions. Il fallo di Sergio Ramos ha messo ko la stella del Liverpool che ha rimediato un infortunio alla spalla. Un problema che sembrava inizialmente costringerlo a saltare i Mondiali e che invece nelle ultime ore si è rivelato di minore entità, alimentando l'ottimismo sia della Federcalcio africana che del giocatore che ha cinguettato sui social "Sono un guerriero, ai Mondiali ci sarò".

Le condizioni di Salah e le scuse di Ramos

Sospiro di sollievo dunque? Pare di sì visto che si parla per Salah di un problema ai legamenti e non di una rottura di spalla o clavicola come si temeva inizialmente. La preoccupazione per le condizioni dell'ex Roma però non ha cancellato anche la rabbia di gran parte dei tifosi egiziani e del Liverpool per l'intervento galeotto di Sergio Ramos che è costato all'avversario l'infortunio e l'uscita dal campo. Grandi polemiche intorno al centrale, che sempre su Twitter ha fatto il suo in bocca al lupo a Salah.

Mido attacca Sergio Ramos per il fallo su Salah

A guidare il coro delle proteste nei confronti dell'impunito Ramos, ci ha pensato un ex calciatore che in Egitto gode di grandissima popolarità e che ha in comune con Salah, oltre alla nazionalità, anche il fatto di aver vestito in passato la casacca della Roma. Si tratta di Mido, l'ex bomber che sempre attraverso il social network non ha usato troppi giri di parole per puntare il dito contro Sergio Ramos, colpevole a suo dire di aver volontariamente messo fuori causa Salah. Questo il suo tweet: "Chiunque ne sa di calcio sa che Sergio Ramos ha fatto intenzionalmente male a Salah. Ha preferito tenergli il braccio piuttosto che lasciarlo cadere in modo naturale

Ancora polemiche intorno a Sergio Ramos

Nuove polemiche intorno a Sergio Ramos che nella sua carriera spesso e volentieri ha fatto discutere. Anche nella finale della scorsa stagione, lo spagnolo fu accusato di simulazione in occasione dell'espulsione di Cuadrado. Per non parlare poi del famigerato Real-Juventus di quest'anno, con la sua presenza a bordocampo nonostante la squalifica al Bernabeu. Una presenza che mandò su tutte le furie Allegri, anche se la Uefa decise di non sanzionare il perno di Zidane