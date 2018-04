In Spagna non hanno dubbi. Sergio Ramos non sarà sanzionato e non pagherà nessuna ulteriore squalifica per quanto accaduto in Real Madrid-Juventus. Secondo i tabloid iberici l'Uefa non ha alcuna intenzione di aprire un procedimento disciplinare nei confronti del capitano delle merengues che da squalificato nel finale infuocato della sfida del Bernabeu si è comunque portato a ridosso della panchina per incitare i suoi, rendendosi protagonista anche di un battibecco con Massimiliano Allegri.

Ramos a ridosso della panchina in Real-Juve

Secondo quanto riportato da Marca dunque Sergio Ramos sarà regolarmente in campo nel match d'andata contro il Bayern, semifinale d'andata di Champions League. Il calciatore, squalificato nella sfida di ritorno dei quarti contro la Juve, si era portato comunque a ridosso della panchina per incitare i suoi. Una situazione al limite che aveva fatto ipotizzare un ulteriore stop, in quanto il calciatore sarebbe dovuto rimanere in tribuna e non essere a pochi metri dal campo per spingere i suoi nella difficile situazione creatasi in campo.

in foto: Battibecco Allegri–Sergio Ramos in Real–Juventus. Il difensore regolarmente in panchina nonostante la squalifica.

Il battibecco in panchina con Allegri, ecco cosa si sono detti

E dopo l'ormai noto episodio del rigore poi realizzato da Cristiano Ronaldo, l'allenatore della Juventus Max Allegri si è avvicinato alla panchina del Real per rimproverare Sergio Ramos. Cosa si sono detti i due? E' stato lo stesso mister ai microfoni di Premium a chiarire la situazione: "Ramos mi ha detto che quello su Vazquez era rigore netto – ha raccontato Allegri – e io gli ho ricordato che all'andata non ne avevano dato uno identico a noi su Cuadrado (fallo commesso dal difensore Carvajal, ndr). Anzi, a Torino l'arbitro ha fischiato quattro volte dopo quell'episodio e ha mandato tutti negli spogliatoi. Se ha capito cosa ho detto? Certo che ha capito ma ha fatto finta di non capire".

Nessuna squalifica da parte dell'Uefa per Ramos dopo Real-Juve

Secondo quanto riportato da Marca e da gli altri tabloid spagnoli, Sergio Ramos non sarà sanzionato dal massimo organo calcistico continentale. L'Uefa avrebbe deciso infatti di non aprire alcun provvedimento disciplinare nei confronti del perno difensivo della squadra di Zidane per la sua presenza a ridosso della panchina nel finale di gara. Una presenza tutt'altro che "leggera" visto che il centrale ha protestato e incitato i suoi in maniera veemente.

Perché Sergio Ramos non sarà squalificato

Per l'Uefa non ci sarebbero dunque i margini per sanzionare Sergio Ramos con una squalifica che impedirebbe di scendere in campo nella sfida tra Real e Bayern. Il motivo? E' vero che Ramos si è portato a ridosso della panchina, ma non avrebbe mai raggiunto nel corso della partita il terreno di gioco, situazione che per uno squalificato è severamente vietata dal regolamento. La speranza è che l'Uefa sia indulgente anche con i giocatori della Juventus che rischiano una lunga squalifica.