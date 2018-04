Cosa si sono detti Allegri e Sergio Ramos (squalificato ma in panchina)

Nel finale convulso di Madrid anche il battibecco tra il tecnico della Juventus e il difensore madrileno. Squalificato, non doveva essere lì in campo e per questo rischia un’altra giornata di stop nelle semifinali. “Ramos mi ha detto che quello su Vazquez era rigore netto, io gli ho ricordato che all’andata non ne avevano dato uno identico a noi su Cuadrado”