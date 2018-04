Il destino rimette contro Roma e Liverpool, che si affronteranno in semifinale di Champions League. L'altra è Bayern Monaco-Real Madrid. Non sarà la prima sfida da quella storica finale del 1984, ma è chiaro che tutti nei giorni precedenti e alla strettissima vigilia dell’incontro non faranno altro che parlare di quel match che i Reds vinsero all’Olimpico dopo i calci di rigore. Nobiltà assoluta nella doppia sfida tra il Bayern e il Real Madrid, in campo un numero impressionante di trofei vinti e la sfida tra due allenatori molto diversi ma altrettanto vincenti.

Ancora il Liverpool sulla strada della Roma

Dopo oltre trent’anni la Roma torna tra le prime quattro e trova la squadra che gli ha dato la più grande delusione della sua storia. Il Liverpool con i giallorossi però ha già giocato all’inizio degli anni Duemila, con esiti poco felici per la Roma. Il Liverpool di oggi ha un allenatore bravissimo, Jurgen Klopp, che punta tutto sul suo tridente letale e velocissimo formato da Mané, Firmino e Salah, che dalla Roma è arrivato la scorsa estate. L’egiziano ha realizzato 39 gol in stagione, conosce bene i giallorossi, ma è anche ben conosciuto dai suoi vecchi compagni.

Monchi rispetto per il Liverpool, non temo Salah

Molto tranquillo nel commentare il sorteggio l’uomo mercato della Roma, lo spagnolo Monchi, che ha detto di rispettare moltissimo il Liverpool, perché non era facile buttare fuori dal torneo il Manchester City, e ha detto di non temere solo Salah, ceduto per una quarantina di milioni ai Reds:

Sembra una opportunità perfetta per vendicare la sconfitta di tanti anni fa. Ma sarà difficile perché sfideremo una squadra fortissima, che ha eliminato il Manchester City. In questo momento però dobbiamo pensare a noi stessi e fare quello che abbiamo fatto contro il Barcellona. Credo che un successo come quello contro il Barcellona ci dà grande fiducia, ma con il Liverpool sarà durissima e soprattutto sarà un'altra storia. Non mi preoccupa solo Salah, ma tutto il Liverpool, è una squadra fortissima, che ha un grande allenatore.

Le date di Liverpool-Roma

La Uefa pochi minuti dopo il sorteggio ha reso note le date delle semifinali di Champions League. Liverpool e Roma si sfideranno ad Anfield il 24 aprile, mentre all’Olimpico si giocherà il 2 maggio. Bayern e Real invece si affronteranno il 25 aprile e il 1° maggio.