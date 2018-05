La partita più importante della sua carriera Mohamed Salah l’ha chiusa tra le lacrime dopo appena mezz’ora. Le lacrime di Salah hanno fatto il giro del mondo e hanno colpito anche Cristiano Ronaldo, che lo aveva guardato con uno sguardo feroce al momento dell’ingresso in campo. Al danno, e cioè all’infortunio patito in una finale di Champions, rischiava e rischia di seguire una beffa e cioè l’esclusione dal prossimo Mondiale, che inizierà tra meno di tre settimane. L’attaccante egiziano su Twitter con un bel post, asciutto e preciso, ha scritto che lui in Russia ci sarà e sarà protagonista con l’Egitto.

Il tweet di Salah. A quasi ventiquattr’ore dall’entrata di Sergio Ramos, che gli ha procurato un serio problema alla spalle, che fortunatamente non è rotta, come si temeva, questo hanno rivelato gli esami strumentali, l’attaccante del Liverpool ha fatto sentire la sua voce su Twitter: “It was a very tough night, but I’m a fighter. Despite the odds, I’m confident that I’ll be in Russia to make you all proud. Your love and support will give me the strength I need”. Di fatto, oltre a ringraziare tutti coloro che gli hanno inviato dei messaggi, Salah ha detto che lui in Russia con la sua nazionale ci andrà, e da grande combattente farà di tutto per giocare con l’Egitto.

L’intervento di Ramos su Salah e le grandi polemiche. Sergio Ramos va in contrasto con Salah, il contatto tra i due c’è ed è anche importante, l’arbitro lascia correre, anche se il fallo probabilmente c’era. L’egiziano resta a terra, si capisce subito che il problema è molto serio. Quando il gioco si ferma, i medici del Liverpool curano Salah, che esce dal campo, ma dopo un paio di minuti ritorna al fianco dei compagni. Ma l’ex giallorosso capisce poi subito che non ce la fa, il dolore è fortissimo. Salah lascia il campo in lacrime. Ramos viene travolto dalle polemiche, c’è chi sostiene che l’intervento sia stato volutamente duro. Questo adesso non conta nulla, ciò che conta ora è il futuro e Salah al Mondiale vuole esserci.