Salah ko, Karius imbarazzante, risultato? Una finale di Champions League persa malamente contro un Real al quale se lasci una briciola ti scippa tutta la panetteria. Così, mentre i blancos festeggiano la terza Champions consecutiva, la 13ma della sua storia, il Liverpool prova a capire cosa sia successo nella notte più importante, ‘tradito' dal suo uomo più importante e dal suo portiere.

Salah e Karius, i punti deboli del Liverpool. Ma c'è un elemento che unisce i destini di Karius e Salah, al di là della finale persa a Kiev e porta il nome di Sergio Ramos. Il difensore e capitano del real Madrid è stato infatti l'artefice dell'infortunio dell'egiziano, uscito tra le lacrime ancora sul risultato di 0-0. E lo stesso Ramos – non punito per l'intervento su Salah – ha anche replicato su Karius, non visto dall'arbitro ma non sfuggito all'occhio vigile di milioni di tifosi che hanno immortalato il difensore rifilare una gomitata al portiere degli inglesi.

Sergio Ramos, sempre lui. Il capitano dei Blancos è stato il bersaglio designato per il fallo – non sanzionato – su Salah che ha costretto l'esterno di Klopp uscire dal campo sullo 0-0. Ma per Sergio Ramos, anche a distanza di ore e mentre si festeggia per le strade di Madrid l'ennesimo trionfo continentale, sono arrivate nuove accuse via web, sui social network dove sta crescendo in queste ore la rabbia dei suporter inglesi ma non solo.

Il video dello scandalo: gomitata in faccia a Karius. Un tifoso infatti ha postato un video su Twitter di uno stralcio della partita in cui si vede il centrale difensivo in proiezione offensiva al 49esimo minuto. Il tutto su una azione offensiva del Real che vede Ramos correre verso il pallone ma, non potendolo più prendere, disinteressarsene e virare su Karius colpendolo con una gomitata al volto. Vabe le proteste del portiere del Liverpool all'arbitro che fa continuare senza prendere provvedimenti.