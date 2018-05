Denunciare Sergio Ramos e chiedergli un risarcimento di 1 miliardo di euro. Bassem Wahba è l'avvocato egiziano che ha deciso di sporgere querela nei confronti del difensore spagnolo del Real Madrid finito nel mirino per il brutto fallo commesso su Salah. Una trattenuta vistosa, non rilevata né punita dal direttore di gara che causò l'infortunio alla spalla del calciatore più atteso del prossimo Mondiale. Dolorante e in lacrime, fu costretto ad abbandonare il palcoscenico della finale di Champions dopo mezz'ora. Quell'episodio ha scatenato l'ira social dei sostenitori nord-africani e di coloro che non hanno molta simpatia nei confronti del centrale iberico, tra questi c'è stato anche chi è arrivato a organizzare petizioni su Change.org per chiedere che il giocatore venga ufficialmente punito dalla Uefa e dalla Fifa per la sua condotta antisportiva.

Bassem Wahba, da uomo di legge, è andato oltre e ha presentato alla Federazione internazionale una denuncia contro Ramos spiegandone le motivazioni nell'intervista al canale tv Sada El-Balad: "per aver deliberatamente inflitto danni fisici e psicologici ad un'intera nazione e al suo calciatore più famoso". Qual è la cifra che l'avvocato ritiene congrua per compensare il pregiudizio subito? "Una somma che potrebbe superare il miliardo di euro" e – in caso di vittoria – verrebbe devoluta al Long Live Egypt Fund.

Come sta Salah? La Federazione egiziana ha mostrato da subito fiducia sulle condizioni del calciatore e della spalla sinistra sollecitata dal colpo ricevuto. Salah ha già iniziato la riabilitazione (è seguito dallo staff medico del Liverpool) e la corsa contro il tempo per rispondere presente alla chiamata in vista della convocazione e del 14 giugno. L'ex calciatore Mido (in Italia ha indossato la maglia della Roma) ha attaccato duramente Sergio Ramos: "Ha preferito trattenergli il braccio invece di lasciarlo cadere in modo naturale. Significa che ha voluto fargli del male a posta".