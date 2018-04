Tutti pazzi per il Napoli, dai tifosi azzurri che sono pronti a invadere Firenze fino all'Italia anti juventina che – entusiasmata anche dal gioco di Sarri e dall'impresa dei partenopei – è pronta a schierarsi dalla parte dei campani pur di detronizzare la ‘vecchia signora'. Tutto sul Napoli, è il pronostico che fluttua e che ha dato uno scossone alle quote delle agenzie di scommesse dopo la vittoria di Torino. Tutta Napoli ha un sogno nel cuore che domenica sera è esploso nella manifestazione d'affetto che ha travolto la squadra al rientro da Torino: ventimila persone, un bagno di folla ha accolto gli azzurri reduci dal successo nello scontro diretto.

Non è finita, però. A quattro giornate dal termine del campionato è ancora la squadra di Allegri a essere davanti in classifica e, onde evitare i calcoli di quella avulsa, servirà chiudere con un punto in più dei bianconeri per festeggiare lo scudetto tanto atteso. Il presente regala una scarica di adrenalina, il futuro è ancora tutto da costruire: a cominciare dalla firma in calce al rinnovo del tecnico e dalle scelte in sede di mercato che modificheranno la fisionomia del gruppo al netto di nuovi arrivi (Rui Patricio, Grimaldo, forse Verdi e Politano o addirittura Suso) e probabili cessioni dolorose (Reina in scadenza; Jorginho, Callejon, Mertens e attenzione alla corte serrata della Premier su Koulibaly). Le ultime notizie, per adesso, si concentrano sul campionato e sulla trasferta del Franchi contro una Fiorentina che non a ancora rinunciato all'idea di agganciare la zona Europa League.

Eppure, qualcosa si muove già per il prossimi mesi: è ufficiale – come comunicato dal Napoli sul proprio sito – l'amichevole che il 4 agosto (ore 18 italiane) gli azzurri giocheranno all'Aviva Stadium di Dublino contro il Liverpool di Klopp, semifinalista di Champions contro la Roma. Al termine della partita, in caso di parità, non verranno disputati né tempi supplementari né calci di rigore. L'unico precedente tra Napoli e Liverpool risale all'Europa League 2010/2011: allora sulla panchina dei partenopei c'era Walter Mazzarri (attuale allenatore del Torino), gli azzurri pareggiarono per 0-0 al San Paolo ma vennero sconfitti per 3-1 ad Anfield Road.

Una partita di grande prestigio contro una delle squadre più forti d’Europa – ha ammesso il presidente, Aurelio de Laurentiis, come si legge nella nota del club -. Sicuramente un grande spettacolo in preparazione della prossima stagione.

Dove sarà trasmessa la gara in diretta televisiva? Sarà in chiaro oppure anche in streaming sarà necessario pagare per vedere il singolo evento? Al riguardo saranno forniti dettagli nelle prossime settimane mentre i biglietti saranno messi in vendita a partire dalle ore 12 di venerdì 27 aprile tramite Ticketmaster.