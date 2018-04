Il gran giorno è arrivato: da oggi l'impresa con il Barcellona rimarrà soltanto un dolcissimo ricordo sul quale cullarsi perché la Roma dovrà giocarsi l'accesso alla finale di Champions League contro il Liverpool. La semifinale d'andata si gioca in Inghilterra ed Eusebio Di Francesco non ha nessuna intenzione di lasciare campo ai Reds nel primo incrocio di una doppia sfida che può valere un'intera stagione. Dopo ave fatto riposare qualcuno nelle ultime due sfide di campionato il tecnico giallorosso si sta prendendo tempo per decidere quale sarà la formazione che scenderà in campo ad Anfield Road e tutto sembra portare alla riconferma del 3-4-2-1 che ha fatto vivere una serata bellissima al popolo giallorosso contro il Barça. L'unico ballottaggio che potrebbe riservare sorprese è quello tra Schick e Under ma, in queste ultime ore, sembra che il tecnico della Roma sia sempre più convinto di schierare il turco dall'inizio. Sulle fasce Florenzi e Kolarov mentre ci sono De Rossi e Strootman in mezzo al campo a fare da diga davanti ai tre difensori (Manolas, Fazio e Jesus). Edin Dzeko è il terminale offensivo e in porta c'è, naturalmente, Alisson.

Qui Liverpool, Klopp punta sul suo tridente ‘veloce'

I Reds, dal canto loro, ai quarti sono riusciti a superare il quotatissimo Manchester City di Guardiola e si sono ripresi la ribalta in Europa che mancava loro da troppi anni. Jurgen Klopp ha dato un'impronta chiara alla sua squadra e il punto forte della è l'attacco con l'ex giallorosso Mohamed Salah in stato di grazia (41 goal stagionali e premio come miglior calciatore della Premier League appena vinto) che combina a meraviglia con Firmino e Mané. Centrocampo muscolare con Chamberlain, Henderson e Milner. Difesa a 4 con due terzini veloci come Alexander-Arnold e Robertson e due centrali statici come Lovren e van Dijk a protezione di Karius.

Le probabili formazioni

Liverpool (4-3-3): Karius; Alexander-Arnold, Lovren, van Dijk, Robertson; Oxlade-Chamberlain, Henderson, Milner; Salah, Firmino, Mané. Allenatore: Klopp.

Roma (3-4-2-1): Alisson; Manolas, Fazio, Juan Jesus; Florenzi, De Rossi, Strootman, Kolaros; Under, Nainggolan, Dzeko. Allenatore: Di Francesco.