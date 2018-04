Il Napoli sogna lo scudetto. La vittoria sulla Juventus ha dato un entusiasmo incredibile alla squadra, alla città e alla tifoseria che adesso spera nel sorpasso ai campioni d’Italia. Il calendario prevede un’altra trasferta per i partenopei, che domenica prossima scenderanno in campo contro la Fiorentina. Un match da vincere, che tra l’altro verrà disputato quasi ventiquattr’ore dopo Inter-Juventus. I pochi biglietti a disposizione della tifoseria partenopea sono letteralmente andati a ruba. Ma i tifosi del Napoli hanno ancora la possibilità di acquistare online dei biglietti.

Fiorentina-Napoli: tutti venduti i biglietti del settore ospiti

Al Franchi alle 18 non ci potrà essere un’invasione azzurra, perché non sono molti i biglietti assegnati dal club viola alla società partenopea. Per la sfida tra Pioli e Sarri sono stati dati 2400 tagliandi agli ospiti, e va da sé che quei biglietti sono stati venduti in un amen. D’altronde l’occasione è unica e soprattutto storica, da decenni il Napoli non lottava per lo scudetto.

Biglietti online

Ma chi non è riuscito a comprare il tagliando agognato non deve perdere le speranze. Perché da giovedì 26 aprile la società viola metterà in vendita libera, per i non residenti in Campania, i biglietti per Fiorentina-Napoli. Biglietti con tariffa prevendita (curva 40 euro). Ciò significa che i tifosi del Napoli, che non sono residenti in Campania, potranno facilmente acquistare il biglietto e, mescolati con quelli viola, potrebbero vedere la partita domenica prossima.

Operazione sorpasso

La vittoria nel big match con la Juventus ha portato a un solo punto dai bianconeri il Napoli, che adesso ha bisogno di un ulteriore passo falso dei bianconeri per effettuare il sorpasso decisivo. La Juventus sabato sera giocherà in casa dell’Inter, l’avversario di sempre, che si gioca in quel match la qualificazione alla Champions League. Anche un pareggio all’Inter potrebbe costare parecchio. Il Napoli conoscendo già il risultato scenderà in campo domenica a Firenze.