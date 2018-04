Juventus e Napoli sono pronte a regalarci un finale di campionato incandescente. La splendida vittoria azzurra dell'Allianz Stadium ha ridotto ad un punticino il vantaggio dei bianconeri sulla squadra di Sarri che può contare su un calendario, almeno sulla carta, più agevole. E proprio il prossimo turno di Serie A, il 35°, ha già catalizzato l'attenzione dei tifosi delle due squadre sul web e sui social: già perché se la Juve giocherà a Milano sabato, in casa di un'Inter impegnata nella corsa Champions, il Napoli se la vedrà poi domenica sul campo della Fiorentina. E non è certo un mistero la fortissima rivalità tra i sostenitori viola e quelli bianconeri, al punto da spingere alcuni tifosi gigliati a "sperare" in una sconfitta della propria squadra del cuore per agevolare gli avversari nella lotta scudetto in chiave anti-Juve.

Fiorentina anti-Juve, il paradosso del tifo in vista del Napoli

Una situazione impensabile dal punto di vista sportivo, ma che rientra tra le "follie" del tifo. Nelle ultime ore su Twitter diversi utenti viola hanno spinto per il proverbiale "scansiamoci", preferendo dunque barattare la possibilità di continuare a sognare un posto in Europa League, con la possibilità di fare un torto all'odiata rivale di sempre anche con una sconfitta dei propri beniamini. Un vero e proprio paradosso, ma che non rappresenta certo una novità. Basti pensare al celebre striscione "oh nooo" ostentato dai tifosi della Lazio dopo un ko con l'Inter nel 2010, che favoriva i nerazzurri nel duello scudetto con la Roma.

I viola e il sogno Europa in una stagione assai particolare

Dall'altra parte però, c'è anche chi a più riprese ha dimostrato di non voler nemmeno prendere in considerazione l'idea di vedere in campo una Fiorentina più remissiva del solito. La stragrande maggioranza dei tifosi della Fiorentina vogliono vedere una squadra pronta a dare il massimo per portare a casa i 3 punti per onorare una stagione assai particolare. Una stagione dalle emozioni forti, in cui i calciatori e tutto il gruppo viola vogliono provare a fare qualcosa di grande, come sarebbe una qualificazione in Europa, per onorare nel migliore dei modi i valori dell'ormai ex capitano Davide Astori.

Fiorentina arbitro dello scudetto e tabù per Sarri

D'altronde se Pioli ovviamente non vuole nemmeno sentir parlare di queste "chiacchiere da social" dichiarando "Noi arbitri dello scudetto? Giocheremo la nostra partita per finire bene il campionato", anche Sarri non ha intenzione di lasciarsi distrarre da nulla su uno dei campi che negli ultimi anni si è rivelato più ostico per il suo Napoli. Da quando guida gli azzurri infatti l'allenatore non ha mai vinto contro i suoi conterranei e a tal proposito ecco le sue parole post Juventus: "Prepareremo al meglio la gara di Firenze perché lì non abbiamo mai vinto". Appuntamento a domenica con la certezza che a Firenze ci sarà un grandissimo spettacolo.