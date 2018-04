Totti: “Ci avevano chiamato bonbon, abbiamo fatto l’impresa”

L’ex capitano della Roma parla della bellissima partita disputata dalla Roma contro il Barcellona, una vittoria meritata e conquistata contro ogni pronostico. In Spagna esultarono per l’esito del sorteggio… ma in semifinale di Champions ci sono andati i giallorossi.