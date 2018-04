Florenzi e Manolas sono in dubbio, dice Di Francesco in conferenza stampa alla vigilia del derby con la Lazio che può valere un posto per la prossima Champions. E anche se quella in corso vede la Roma reduce dal bellissimo (e incredibile) successo sul Barcellona (col Liverpool all'orizzonte delle semifinali), il tecnico della Roma resta fermo sui concetti espressi martedì sera dopo la vittoria sui catalani: è un punto di partenza, ci aspetta una gara altrettanto dura in campionato. Si sfideranno il miglior attacco della Serie A (Lazio, 75 gol) e la squadra che provato più conclusione (Roma, 557 tiri).

L'impresa col Barcellona può cambiare la storia? Questo lo vedremo più avanti, ma ovviamente sì – ha ammesso Di Francesco -. Credo sia stato qualcosa di straordinario e inaspettato da tutti, ma sono molto sereno. Questo ci deve dare una grande consapevolezza, bisogna dare seguito alla crescita e alla mentalità e questo ci farà diventare ancora più forti. Il Liverpool? I nostri tifosi attendono questa gara da 34 anni… mi auguro che il destino ci porti più avanti ancora. Però, prima di affrontare i Reds abbiamo davanti tre partite importantissime, a partire dal derby…

Le probabili formazioni di Lazio-Roma

Lazio reduce dalla pesante batosta in Europa League: in vantaggio per 1-0 a Salisburgo e con la qualificazione in tasca, ne prende 4 e va fuori dalla Coppa a un passo dalla semifinale. Quanto alla formazione per il derby, Inzaghi recupera Parolo e Lulic, possibile ballottaggio Luis Alberto/Felipe Anderson. In casa Roma invece possibile che Di Francesco torni al 4-3-3 dopo il cambio di modulo contro il Barcellona. Nel tridente dovrebbe esserci Under ed El Shaarawy ai lati di Dzeko.