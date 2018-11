E' la partita che deciderà la stagione europea delle due squadre, in un Wembley tutto esaurito: in caso di risultato positivo, i nerazzurri staccheranno con un turno d'anticipo la qualificazione agli ottavi di finale; se a vincere saranno gli inglesi, la sfida si riaprirebbe ed ogni verdetto verrebbe rimandato all'ultimo turno con le due squadre appaiate a pari punti.

Tottenham-Inter è la resa dei conti tra Spalletti e Pochettino dopo le emozioni dell'andata dove a San Siro dominarono gli inglesi ma a spuntarla, al 90′ furono gli italiani grazie alla rete decisiva di Vecino. Adesso, in Inghilterra tutti sperano nella rivincita sportiva, aggrappati anche all'ultima esaltante prestazione in Premier, contro il Chelsea battuto 3-1.

Quando si gioca e dove vedere la partita

L'appuntamento è per mercoledì sera alle 20.45, nella splendida cornice di Wembley. La diretta televisiva è ovviamente fruibile sui canali calcio di Sky via satellite e sui devices attraverso l'applicazione SkyGo. La partita sarà inoltre visibile anche in chiaro su Rai Uno.

Le ultime sulle probabili formazioni

Tottenham: Kane e Alli sugli scudi

In casa Tottenham mancheranno Kieran Trippier, terzino destro della nazionale inglese alle prese con un noioso infortunio muscolare e Rose che è tornato indisponibile solo nelle ore a ridosso della partita. Per il resto ci sono tutti. Kane, dopo il bellissimo gol contro il Chelsea, è il pericolo numero uno da controllare a vista, ma occhio agli inserimenti della coppia Eriksen-Alli che stanno dando qualità

Tottenham (4-2-3-1): Lloris; Aurier, Alderweireld, Vertonghen, Davies; Sissoko, Dier; Eriksen, Alli, Son; Kane.

Inter: 4-2-3-1 senza Vrsaljko

Luciano Spalletti si affida alla formazione classica con l'unico dubbio che riguarda la possibile presenza di Miranda al posto di De Vrij, cambio praticato già in Champions League. In attacco conferma per Politano, mentre tornano titolari i due croati Perisic e Brozovic. Vrsaljko non ce la fa e non è stato nemmeno convocato.

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, De Vrij, Asamoah; Brozovic, Vecino; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi.

Le quote del match: Spurs favoriti

Il segno 1 è pagato 1.70, mentre il segno X potrebbe rappresentare una soluzione stuzzicante visto che viene pagato addirittura a 4.00. Alta la quota che vede l'Inter vincitore a Wembley, data a 5.25. Lo 0-0 è un risultato esatto interessante, pagato 13.00, così come il 3-1 in favore degli Spurs, pagato 12.00.