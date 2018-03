L'Europa può attendere. Già perché archiviate le sfide valide per gli ottavi, e conosciuti i nomi delle prossime avversarie di Juventus e Roma in Champions (le corazzate spagnole Real e Barça) e Lazio in Europa League (l'imprevedibile Salisburgo), è tempo di tornare a concentrarsi sul campionato di Serie A e sulla 29a giornata. E allora occhi puntati sul duello in testa alla classifica, con i ruoli invertiti e l'allungo dei bianconeri a più 4 sul Napoli. Ora toccherà alla squadra di Allegri provare a fare la lepre, già nell'anticipo sul campo della matricola Spal.

La Juventus tenta l'allungo a più 7 sul Napoli contro la Spal

Dopo l'anticipo delle 18 tra un'Udinese più o meno tranquilla e un Sassuolo a caccia disperata di punti, sabato alle 20.45 sarà il turno della Juventus in casa della Spal. Guai a distrarsi pensando al Real per una formazione che, seppur priva dello squalificato Benatia, avrà la possibilità di portarsi momentaneamente a più 7 sul Napoli, una situazione quasi impensabile poche settimane fa. Attenzione però agli estensi che hanno fatto 7 punti in 3 partite e vivono un ottimo momento di forma. Il sogno di Semplici è quello di replicare il successo del 1957, ultima vittoria ferrarese e fare meglio dell'andata quando i bianconeri s'imposero per 4-1, con reti di Dybala, Higuain, Bernardeschi e Cuadrado (con questi ultimi due fuori gioco per infortunio sabato). Inutile la rete di Paloschi.

Napoli, obiettivo tornare a vincere contro il Genoa

Sarri è stato perentorio in occasione di Juve-Atalanta nel vietare ai suoi di "seguire" la partita. Sarà impossibile però per gli azzurri fare a meno di guardare il risultato di Spal-Juve, alla vigilia di Napoli-Genoa che sarà il posticipo domenicale alle 20.45. Dopo il tracollo con la Roma e lo 0-0 con l'Inter, l'ex capolista vuole tornare al successo davanti ai suoi tifosi. L'obiettivo è ritrovare la serenità perduta in un match sulla carta alla portata, ma non da sottovalutare. D'altronde la cura Ballardini ha giovato e non poco ad un Genoa reduce dal ko in extremis contro il Milan. Potrebbe essere l'ora di Pepito Rossi tra i rossoblu che se la vedranno con un Napoli in campo con la formazione tipo.

Roma e Lazio, prosegue il duello a distanza

Per quanto concerne la lotta per il terzo posto la Roma reduce dalla bella vittoria sullo Shakhtar e dal sorteggio sfortunato contro il Barcellona in Champions, dovrà difendere il piazzamento in casa di un Crotone galvanizzato dal successo sulla Samp. Già all'andata la vittoria arrivò di misura grazie ad un rigore di Perotti. L'altra squadra capitolina, la Lazio dovrà archiviare la gioia per i quarti di Europa League e le polemiche arbitrali di Cagliari, in vista della sfida interna contro il Bologna. Occhi puntati sulla sfida a distanza tra Immobile e il rientrante Palacio.

Icardi e Srkiniar affrontano il loro passato in Samp-Inter. Milan, vietato sbagliare con il Chievo

Nel lunch match domenicale, scontro in zona Europa Samp-Inter. Toccherà ai due ex Icardi e Skriniar provare a dare una mano a Spalletti, e magari alleviare i dubbi del tecnico sulla qualità dei suoi giocatori giudicata inferiore alle dirette concorrenti. E' rientrato a pieno diritto nella corsa Europa anche il Milan. Contro il Chievo la squadra di Gattuso proverà a sfruttare la rabbia per l'eliminazione in Europa League in casa dell'Arsenal. Attenzione però a sottovalutare una squadra scivolata pericolosamente verso il basso e a caccia di punti salvezza. All'andata fini' 4-1 per i rossoneri: Suso, autogol di Cesar, Calhanoglu, Birsa e Kalinic i goleador.

Le altre partite della 29a giornata di Serie A

A proposito di lotta salvezza, il Verona proverà a sfruttare l'effetto derby contro un'Atalanta reduce dal ko nel recupero di Torino. Una sfida che potrebbe riservare delle emozioni e che si preannuncia comunque equilibrata, come Torino-Fiorentina. Mazzarri, dopo un buon inizio, non sta convincendo e dovrà fare a meno di Obi e Molinaro, i viola hanno attraversato un periodo triste per la perdita di Astori e dopo la vittoria sul Benevento sperano di regalare all'ormai ex capitano un'altra vittoria. I sanniti ospiteranno un Cagliari ancora sotto shock per la sospensione per doping di Joao Pedro. Una sfida che se rappresenta l'ennesima ultima spiaggia per i giallorossi, potrebbe garantire ossigeno ai sardi.