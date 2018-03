Quello che inizialmente era una piacevole sorpresa, ora è una vera e propria certezza nell'Inter. Milan Skriniar a suon di prestazioni può essere senza dubbio incoronato come il miglior acquisto stagionale della società nerazzurra. Inseritosi perfettamente, lo slovacco classe 1995 si è contraddistinto per il suo rendimento, impreziosito da 4 gol. Doti e numeri che non sono passati inosservati a giudicare dall'interesse nei suoi confronti di alcuni dei top club del panorama calcistico internazionale, Real e Barça in primis. E proprio Skriniar che poche settimane fa aveva esternato il suo gradimento per le due grandi di Spagna, e la Premier, è tornato a palare del suo futuro tranquillizzando i tifosi.

Skriniar, il perno della difesa dell'Inter che piace alle big di Spagna sul mercato

Fisicità, senso della posizione, abilità nel gioco aereo, senso dell'anticipo e pericolosità nelle proiezioni offensive. Le doti di Milan Skriniar fanno gola al Barcellona e al Real (ma anche a City e United) intenzionate a rinnovare il loro reparto difensivo. Ecco allora che secondo le indiscrezioni di mercato nella prossima sessione di trattative potrebbe arrivare sul tavolo dell'Inter un'offerta da 65 milioni di euro. Una somma che farebbe tentennare la dirigenza nerazzurra che in caso di ok, piazzerebbe una plusvalenza importante (Skriniar è stato acquistato dalla Samp per 8 milioni di euro più Gianluca Caprari, valutato 15).

Skriniar tranquillizza i tifosi dell'Inter sul suo futuro

E il giocatore? Quali sono le sue volontà? E' presto detto. Dopo le dichiarazioni sul possibile gradimento per un eventuale trasferimento nelle big della Liga, o della Premier è arrivato il chiarimento di Skriniar. Il contratto, in scadenza nel 2022, parla chiaro per il centrale slovacco che ha tranquillizzato i tifosi alla vigilia del match con la Samp ai microfoni di Premium Sport: "I tifosi hanno paura di un mio addio? Possono stare tranquilli, io sono contento qui".

Il difensore slovacco affronta il suo passato in Samp-Inter

Poche parole dunque per spegnere le voci di calciomercato, per un ragazzo concentrato solo sul finale di stagione in crescendo con l'Inter. Quella in casa della sua ex squadra blucerchiata non sarà una partita come tutte le altre per lui: "Quella con la Sampdoria per me è una partita speciale. E' sempre così quando giochi contro la tua ex squadra: sappiamo che in casa loro sono molto forti, ma noi siamo l'Inter e dobbiamo andare a Genova per vincere".

Skriniar sta con Spalletti: l'Inter deve alzare l'asticella

I nerazzurri reduci dal pareggio interno contro il Napoli, devono alzare ulteriormente l'asticella soprattutto dal punto di vista della qualità. Rispondendo sul campo all'appello-provocazione di mister Spalletti: "E' stato un match difficile contro i partenopei. Loro sono molto forti ed è complicato portargli via la palla, ma in alcune situazioni abbiamo fatto bene: abbiamo creato qualche occasione, ma è anche vero che tutti dobbiamo dare qualcosa in più. Forse voleva stimolarci per dare sempre il 110% ed essere concentrati per tutti i novanta minuti. Ora dobbiamo dare il tutto per tutto, dobbiamo essere sempre al massimo anche in trasferta dove non vinciamo da tanto tempo: abbiamo bisogno di vincere perché vogliamo andare in Champions, è il nostro obiettivo. Le parole di Spalletti sul sottoscritto? Mi fa piacere che mi abbia preso ad esempio per il lavoro che faccio".