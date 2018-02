Milan Skriniar sarà uno dei giocatori più chiacchierati della prossima sessione estiva di mercato. Dopo la sua esplosione nell'Inter, il difensore slovacco ha infatti attirato su di sé l'interesse delle superpotenze europee che già nello scorso gennaio hanno cercato di convincere il club milanese a sedersi al tavolo delle trattative. Ritenuto incedibile dalla società milanese, il giocatore ha parlato del suo futuro lasciando anche aperta la porta ad un possibile trasferimento.

"L’interesse di Real Madrid, Barcellona, United e City? Sono felice di questo. Ci sono state tante voci in inverno, ma non ho mai pensato di andarmene – ha spiegato il giocatore, in un'intervista rilasciata al quotidiano slovacco Sport – Sono stato contento quando l’Inter ha detto che non mi avrebbe lasciato andare. I 65 milioni di euro offerti per me? Niente da dire, si tratta di una somma mozzafiato ma mi è stato detto che non sarei partito e sono felice per questo. Se però fosse servito, sarei andato via".

Spagna o Inghilterra.

"Ad attrarmi maggiormente sono Real e Barcellona, ma anche i club di Manchester – ha continuato Skriniar – Preferirei la Premier League ma una cosa è certa: andrei solo dove potrei trovare spazio, non se mi dicessero che partirei dalla panchina". In attesa di eventuali nuove proposte, il centrale difensivo di Spalletti ha poi spiegato quale sarà il suo obiettivo per i prossimi mesi.

"Voglio continuare a crescere e poi vedrò cosa succederà in estate: potrebbero venir fuori altri giocatori dal Mondiale in Russia e credo la situazione potrebbe essere diversa – ha concluso l'ex Sampdoria – Sarebbe difficile decidere in quale club andare. Dipenderà anche dagli accordi o da quale ruolo mi garantirebbero. Se dovessi andare in un club per fare la panchina e giocare solo in coppa non andrei da nessuna parte. Credo che se andrò in qualche posto sarà in un club dove avrò reali possibilità di giocare".