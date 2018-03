Solo il campionato, solo lo scudetto. Al Napoli non resta altro viste le eliminazioni in Coppa Italia e in Europa. Un po' poco viste le difficoltà attuali con la Juventus a +4 e che ha inserito il turbo verso il settimo sigillo consecutivo. Che rischia di rimanere una chimera per il popolo azzurro. Beatosi del bel gioco espresso, per i complimenti ricevuti, per la qualità e i giocatori. Ma che non basta a lenire l'eventuale ferita per lo scudetto mancato.

L'urlo di Capitan Hamsik

Possiamo, quindi dobbiamo

Non tutto è perduto, anche se dopo il pareggio di Milano la Juventus sembra aver preso il largo. Ci sono 10 partite che possono decidere il tutto e lo scontro diretto che può definire le sorti del campionato. A sottolinearlo capitan Hamsik che alza l'asticella e sprona un ambiente che corre il rischio di sedersi su se stesso proprio nel momento clou.

"Dobbiamo crederci fino alla fine, c'e' ancora lo scontro diretto. Il campionato ci da' ancora tante possibilita'. Abbiamo fatto un campionato eccezionale e dobbiamo continuare su questa strada"

Continuare così, costruire e attaccare

Marek Hamsik, ai microfoni di Radio Kiss Kiss, non ci sta a dare il Napoli per spacciato e a chi ritiene che non creda piu' nel titolo dopo essere scivolato a -4 dalla Juventus, il pensiero è chiaro: non si molla nulla alla Juventus.

"Il gol di Dybala contro la Lazio non c'entra nulla con i risultati delle ultime due partite. Con la Roma abbiamo fatto tanti tiri in porta, con l'Inter non era facile e comunque abbiamo costruito occasioni importanti.

Lo scudetto, l'ultimo obiettivo

Il patto in estate

La parola d'ordine è scudetto, motivo per cui in estate è stato sottoscritto un patto di ferro nello spogliatoio con nessun giocatore che ha abbandonato la barca azzurra, sposandone la causa. Difficile, ma affascinante: "ci dobbiamo credere per forza nello scudetto. Ora dobbiamo pensare al Genoa. Le parole del mister dopo la partita con l'Inter sono state un bel gesto nei nostri confronti e anche i tifosi ci hanno fatto tanti complimenti"

Obiettivo 100 punti

Hamsik non si prefigge alcun traguardo: scudetto a 90 o a 100 punti nulla cambia. Si vive gara dopo gara, domenica dopo domenica nella speranza che la Juventus, ancora in corsa su tre fronti perda energie fisiche e psichiche lungo il cammino. Ma è il Napoli ad avere in mano il proprio destino.