La 16a giornata di Serie A si apre con Inter-Udinese e soprattutto Torino-Juventus. Il capoluogo piemontese si ferma per il sentitissimo derby che mette di fronte, la squadra granata protagonista di un ottimo avvio di stagione e in lotta per l'Europa, e la corazzata bianconera, capolista a caccia della 15a vittoria del suo campionato. Una partita a sé, quella in programma questa sera allo Stadio Olimpico Grande Torino alle 20.30, che storicamente regala emozioni e colpi di scena.

Dove vedere in tv e streaming Torino-Juventus

Torino-Juventus è l'anticipo delle 20.30 del sabato della 16a giornata di Serie A. Allo Stadio Olimpico Grande Torino ci sarà come da copione il pubblico delle grandi occasioni, con il popolo granata a fare la voce grossa con la speranza di spingere la squadra di Mazzarri all'impresa. Dove sarà possibile assistere al derby di Torino in tv e streaming? La diretta esclusiva del match è affidata alla piattaforma DAZN, che permetterà di seguire Torino-Juventus su Smart Tv e sui dispositivi portatili.

Torino-Juventus, le quote delle scommesse dei bookmakers

I pronostici in vista di Torino-Juventus sono tutti a favore dei bianconeri, che veleggiano spediti in vetta alla classifica di Serie A con 8 punti di vantaggio sulla seconda Napoli e 19 sui cugini granata. Secondo le quote offerte dai bookmakers, il segno 2 che premia una vittoria della formazione di Allegri è quotato 1.60, molto più basso del segno 1. Una vittoria del Toro, ovvero la prima sconfitta della Juve in Serie A, è quotata 6.25. Il pareggio vale 3.60. Per quanto riguarda il numero di gol segnati, la possibilità che la somma delle reti sia inferiore a 3 è quotata 1.75, mentre un potenziale match da più di 3 marcature pagherebbe 2.5 volte l'importo giocato

Juventus, le ultimissime notizie sulle scelte di formazione di Allegri per il derby con il Torino

Le ultime notizie sulla formazione della Juventus anti-Torino, arrivano sulla scia di quanto annunciato da Allegri nella classica conferenza stampa della vigilia. Assenti oltre a Khedira e Barzagli, Cuadrado e Cancelo. Il portoghese, già operato, tornerà dopo la sosta. Non ci sarà anche lo squalificato Bentancur, protagonista di un ottimo rendimento nelle ultime uscite. Chance da titolare per Emre Can dunque con Pjanic e Matuidi. In difesa Benatia dovrebbe accomodarsi in panchina con Bonucci favorito per una maglia da titolare con Chiellini davanti a Perin, che giocherà al posto di Szczesny. De Sciglio e Alex Sandro sulle corsie, mentre in avanti Dybala e Mandzukic completeranno il tridente con Cristiano Ronaldo.

Toro-Juve, il dubbio di formazione di Mazzarri riguarda Iago Falque

Il dubbio principale di Walter Mazzarri alla vigilia di Torino-Juventus riguarda Iago Falque. Lo spagnolo non è in condizioni ottimali, ma dovrebbe comunque stringere i denti e far coppia con Belotti. In caso di forfait spazio al grande ex Simone Zaza. Per il resto confermato il 3-5-2 con De Silvestri in corsia (favorito su Ola Aina), con il dirimpettaio Ansaldi, e Meité, l'altro ex Rincon e Baselli a completare il reparto.

Le probabili formazioni di Torino-Juventus