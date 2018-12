Brutte notizie per la Juventus. Massimiliano Allegri nella classica conferenza stampa, alla vigilia del derby di Torino (fischio d'inizio sabato 15 dicembre alle ore 20.30, diretta tv su DAZN) ha fatto il punto sugli infortunati, partendo dalle condizioni di Joao Cancelo. Il portoghese sarà addirittura costretto ad operarsi per un problema al ginocchio che lo metterà fuori gioco in questo finale di 2018, con arrivederci a dopo la sosta.

Joao Cancelo si opera, salta Torino-Juventus. Ecco quando torna

Come sta Joao Cancelo? Le parole più significative di Allegri nella conferenza pre Torino-Juventus sono quelle che riguardano le condizioni dell'esterno portoghese, più gravi del previsto: "Cancelo ha un problema al menisco mediale, sarà operato e tornerà dopo la sosta". Se l'ex Inter è sicuro di finire sotto i ferri, bisognerà monitorare anche la situazione di Juan Cuadrado alle prese con un trauma in iperestensione del ginocchio sinistro. Allegri spiega: "Per Cuadrado dobbiamo valutare se sarà necessario un piccolo intervento o meno". Non solo cattive notizie però per la Juventus che recupera diverse pedine oltre a Benatia: " Ci sono però notizie positive: rientra Emre Can, rientra Khedira la prossima settimana e Spinazzola sta bene".

Juve, contro il Torino conta solo vincere anche giocando male

Non c'è tempo però per pensare agli assenti, in vista del derby. Una sfida molto difficile per la Juventus, con Allegri che esalta le doti della formazione di Mazzarri: "Il derby è importante, è una stracittadina. Il Torino sta facendo molto bene, noi dobbiamo dare continuità ai risultati. Inizia il rush finale prima della fine del girone di andata. Servono energie giuste. Non è questione di trappole, è una partita difficile perché giochiamo contro un buon Torino, serve tecnica e carattere, delle ultime 4 da qui alla fine del girone d'andata è la più difficile, dobbiamo passare la partita di domani che è lo scoglio più difficile, anche perché siamo reduci dalla partita in Svizzera. Oltre che la tecnica la squadra dovrà tirare fuori anche quello che non ha, magari a costo di non giocare bene in alcuni tratti".

La formazione della Juventus anti-Torino, Allegri su Cristiano Ronaldo

Massimiliano Allegri ha diversi dubbi sulla formazione della Juventus anti-Torino. Al netto delle scelte obbligate per gli infortuni, ci saranno sicuramente Perin, Chiellini, Mandzukic e Ronaldo. Ronaldo che però potrebbe saltare una delle prossime 3 partite: "Chiellini giocherà con uno tra Bonucci e Rugani. Problemi con Benatia? Mai avuti. Emre Can? Non è in difficoltà, l'ho sostituito qualche volta perché con i tre davanti fa più fatica. In quattro fa meno fatica. Per noi comunque è un giocatore determinante, ci dà tempi di gioco e domani giocherà sicuramente. Il dubbio è tra Emre Can e uno a destra tra Bernardeschi e Douglas Costa. Non rinuncio mai a Cristiano Ronaldo? Salterà una delle tre tra Roma, Atalanta e Sampdoria. Ci ho parlato e gli ho detto che in una delle tre lo tengo fuori. Domani gioca Perin. Mandzukic stanco? In allenamento è il più fresco, ha un motore differente, domani gioca".

La qualificazione agli ottavi della Champions da primi della classe e la lotta scudetto

Come sta la Juventus, dopo il ko indolore in Champions? Allegri non fa drammi e sorride per la qualificazione da primi della classe: "Contano gli obiettivi. Vincere tre trasferte non è semplice, infatti alla terza abbiamo perso noi e anche il Manchester. Detto questo, gli obiettivi sono la cosa più importante. Non si può pensare di vincere tutte le partite, l'altra sera poi ci siamo fatti gol da soli sul rigore, abbiamo preso un gol su ripartenza, sbagliato sei sette gol, preso una traversa, ci è stato annullato un gol giustamente. Non siamo stati brillantissimi, ma non meritavamo di perdere. Abbiamo perso, siamo arrabbiati, ma siamo arrivati comunque primi". Una battuta sulla lotta scudetto, ancora lunga: "Presto è presto. Cerchiamo di mantenere inalterato il vantaggio del girone d'andata, poi vedremo. Ci saranno altre 19 partite da giocare poi e tanti punti. Intanto abbiamo raggiunto due obiettivi della stagione: passaggio del turno e primo posto in Champions, poi vediamo lunedì che pallina viene fuori e poi a febbraio ci penseremo.

I convocati della Juventus per il derby di Torino. Out Cancelo e Cuadrado, torna Benatia

Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha convocato 19 giocatori per il derby di domani sera in casa del Torino. Questa la lista: 1 Szczesny, 2 De Sciglio, 3 Chiellini, 4 Benatia, 5 Pjanic, 7 Ronaldo, 10 Dybala, 11 Douglas Costa, 12 Alex Sandro, 14 Matuidi, 17 Mandzukic, 18 Kean, 19 Bonucci, 21 Pinsoglio, 22 Perin, 23 Emre Can, 24 Rugani, 33 Bernardeschi, 37 Spinazzola.

(in aggiornamento)