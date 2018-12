La Juventus va a caccia di un record strepitoso, i bianconeri hanno vinto 14 partite su 15 in questo campionato (hanno pareggiato solo con il Genoa) e hanno eguagliato così il primato europeo, che appartiene a quattro squadre (Tottenham, Barcellona, Manchester City, PSG) e per continuare una striscia clamorosa Allegri deve vincere pure il derby. La partita è insidiosa, ma viene dopo il k.o. con lo Young Boys, ininfluente ai fini del girone di Champions, ma spesso, a ragione, si dice che le grandi squadre raramente sbagliano due volte di fila. Ma è altrettanto vero che le stracittadine vanno contro ogni tipo di regola.

Quando si gioca il derby Toro-Juve

É diventata quasi un’abitudine quella del derby di Torino al sabato, quest’anno però è in prima serata. Perché alle 20.30 inizierà Torino-Juventus, che ha come sfida nella sfida quella tra i due tecnici livornesi Mazzarri e Allegri, che non si amano particolarmente.

Dove vedere in tv Torino-Juventus

I tifosi di Torino e Juventus, e gli appassionati, che vorranno vedere il derby possono farlo se hanno sottoscritto un abbonamento con DAZN, che detiene l’esclusiva della partita. La telecronaca dell’incontro sarà di Pierluigi Pardo, a seguire Diletta Gol, il programma condotto da Diletta Leotta.

Le quote del derby

Juventus ovviamente favorita, il Toro ha quasi la metà dei punti (22 vs 43). Il 2 è dato a 1.60, il pari a 3.60, la vittoria dei granata a 6.50. Quando giocano i bianconeri la quota più bassa per il primo marcatore è sempre quella di Cristiano Ronaldo (3.50), intrigante quella di Cancelo: 13, ammesso giochi. Il risultato esatto con la quota più bassa è l’1-0 Juve (meno di 6), Il 2-2 è quotato 21, mentre l’1-0 del Torino è dato a 15.

Le probabili formazioni

Qui Torino. Mazzarri ha tutta la rosa a disposizione e non ha molti dubbi. L’unico ballottaggio è tra Ola Aina e De Silvestri, il primo è un giovane in crescita su cui punta il tecnico che gli ha regalato parole meravigliose, il secondo invece garantisce grande esperienze. Belotti e Iago Falque in attacco, fuori Zaza.

Qui Juve. Alex Sandro ha recuperato, Cuadrado e Cancelo invece sono in dubbio e difficilmente saranno della partita, Bentancur è squalificato. Allegri ha tre chance per sostituire l’uruguagio: potrebbe azzardare Emre Can dall’inizio o schierare come interno Bernardeschi oppure potrebbe sorprendere con il 4-4-2 con Douglas Costa e Bernardeschi sulle fasce, in questo caso sarebbe escluso Dybala.

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; De Silvestri, Meité, Rincon, Baselli, Ansaldi; Iago Falque, Belotti.

Juventus (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Dybala, Mandzukic, Cristiano Ronaldo.