La Juventus sta macinando tutti gli avversari in Serie A. I bianconeri sembra quasi che non fatichino. La squadra di Allegri non brilla mai per la bellezza del gioco, ma alla fine non soffre mai e quando accelera trova il gol. Allo Stadium anche una discreta Inter ha dovuto inchinarsi, il match è stato deciso da Mandzukic che ha regalato così la 14esima vittoria in questo campionato ai bianconeri, che hanno così stabilito un record per il campionato italiano e ne hanno eguagliato uno europeo. Allegri e i suoi ragazzi continuano a collezionare primati.

14 vittorie e 1 pareggio, la Juve vola

43 punti conquistati su 45 a disposizione. La Juventus è uno schiacciasassi, non si ferma mai, o quasi. Solo il Genoa è riuscito a stoppare in campionato i Campioni d’Italia, in panchina c’era Juric, appena esonerato da Preziosi. I numeri della Juve sono impressionanti: 14 vittorie, 1 pareggio, 0 sconfitte, 32 gol fatti e 8 subiti, nelle ultime otto partite nemmeno uno incassato. La proiezione è impressionante, la Juventus potrebbe ‘facilmente’ chiudere con oltre 100 punti.

La Juve eguaglia il record europeo di Barcellona e Manchester City

Con 14 vittorie e 1 pareggio nelle prime 15 partite la Juventus ha ottenuto la miglior partenza di sempre nella storia della Serie A e ha eguagliato quello europeo, con la possibilità ovviamente di batterlo la settimana prossima (nel derby con il Toro). Già quattro squadre nella storia dei cinque principali campionati europei avevano ottenuto 14 vittorie e 1 pareggio nelle prime 15 partite. Quali sono le squadre che detengono il record con la Juve? Per trovare la prima non bisogna guardare troppo indietro. Perché questo score lo ha realizzato il Paris Saint Germain in questa stagione. I francesi hanno vinto le prime 14 partite, in seguito ne hanno pareggiate due. Il Manchester City è stato formidabile lo scorso anno. Stesso cammino per il Barcellona del 2012-2013 e del Tottenham del 1960-1961, all’epoca i tre punti però non c’erano.