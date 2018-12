Una tegola sulla testa di Max Allegri e di Joao Cancelo: l'infortunio all'esterno difensivo della Juventus ha frenato una stagione partita bene e destinata a diventare importante. Adesso però, il portoghese dovrà restare fermo per un bel po', a causa dell'infortunio e dell'intervento subito oggi, perfettamente riuscito.

Domani comincerà le cure riabilitative e riprenderà ad allenarsi con cautela e un programma personalizzato. La Juve però dovrà fare a meno di lui fino al nuovo anno così come in conferenza stampa, Allegri ha anticipato: il giocatore rientrerà dopo la sosta di gennaio.

Operazione riuscita, rientro a gennaio

La notizia più lieta è che l'operazione al menisco, eseguita dal professor Roberto Rossi, consulente di Juventus e J-Medical, in presenza del responsabile sanitario della Juventus dottor Claudio Rigo presso la clinica Sedes Sapientiae, è perfettamente riuscita. E ciò significa che i tempi di recupero saranno rispettati, sempre che non vi sia nel cammino rieducativo qualche contrattempo.

Dal derby alla Supercoppa contro il Milan

Purtroppo per il giocatore e per la Juventus le gare che Cancelo salterà non sono poche e alcune davvero importanti. Iniziando dal derby della Mole, prossimo appuntamento della Juventus in campionato per finire con la Supercoppa Italiana che i bianconeri giocheranno contro il Milan. Ecco l'elenco dei match in cui il portoghese non potrà scendere in campo: Torino, Roma, Atalanta e Sampdoria, in Coppa Italia col Bologna (12 gennaio) e la finale di Supercoppa Italiana col Milan del 16 gennaio.

In vista della Champions, test con Lazio e Parma

Di certo prima del riavvio della Champions League, Cancelo rientrerà nei ranghi e a disposizione di mister Allegri. Bisognerà capire in quali condizioni fisiche e ciò verrà dettato anche dalle eventuali presenze in campo nei match di campionato in programma: le sfide contro la Lazio del 27 gennaio o quella contro il Parma del 3 febbraio saranno le partite sulle quali trarre importanti considerazioni.