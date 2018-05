I campionati d’Europa sono ormai, Bundesliga e Premier League a parte, già terminati domenica scorsa, ad un passo dall’esaurire il loro percorso cedendo poi il passo al mondiale in Russia e, come di consueto, alla sessione estiva di calciomercato nell’occasione, e per la prima volta nella storia, accorciata al 18 agosto. E così, con l’ultima giornata che incombe e con ancora alcuni verdetti da emettere fra Spagna, Italia e Francia, è tempo di pensare anche all’immediato futuro ed a quella che sarà una estate ricca di calcio e trattative.

Ricca, magari, non solo di emozioni iridate ma anche di colpi. Come quello di Pogba di due anni fa o di Neymar e Mbappé di 10 mesi fa per i quali sono stati sborsati decine di milioni di euro che, al tempo stesso, hanno mandato a tappeto antichi record e permesso a Manchester United e Paris Saint Germain di diventare i club capaci di investire più danaro negli ultimi anni per un singolo calciatore.

Insomma, parliamo di cifre davvero folli ma anche in linea con quelle che sono le attuali quotazioni del mercato con tanti, tantissimi talenti, di assoluto livello, in grado di raggiungere col loro rendimento prezzi davvero elevatissimi. Prezzi, in un ideale undici, che proviamo ora a raccontare.

Oblak titolare: il suo exploit lo porta a 70 milioni di euro

In porta, malgrado le esplosioni di Alisson o la conferma di estremi difensori come Ter Stegen o Ederson, a spuntarla, per valore di mercato, c’è Jan Oblak dell’Atletico Madrid. Lo sloveno, infatti, con l’ennesima stagione da campione e con un rendimento, sia chiaro ottenuto anche grazie alla robustezza della retroguardia colchonera, che gli ha garantito ben 22 clean sheet in 37 gare di campionato, è riuscito a scavalcare tutti i suoi colleghi per ‘market value' con una quotazione attuale di ben 70 milioni di euro.

La più alta dell’intero panorama mondiale frutto, peraltro, della sua recente rivalutazione, verso l’alto, dell’ipotetico costo del suo cartellino balzato, appunto, in avanti, da gennaio a marzo, con un aumento progressivo di ben 20 milioni, dai 50 di inizio anno ai 70 di fine stagione.

Difesa stellare, anzi reale: tre elementi su quattro provengono dal ‘Bernabeu’

In difesa, davanti al prodigio sloveno, troviamo una retroguardia da 240 milioni di euro complessivi. Una retroguardia, in pratica, da favola, anzi reale. E sì perché ben tre dei quattro componenti del pacchetto arretrato di questo immaginario sodalizio è composto da calciatori del Real Madrid con, l’unico estraneo, l’unica mosca, appunto, bianca, del reparto rappresentata da un centrale del Bayern Monaco. Volendola rigirare in termini di Champions League, siamo di fronte ad una difesa proveniente da madrileni e bavaresi e dunque dalla recente semifinale continentale fra le due big del calcio europeo.

Nello specifico, ma crediamo di avervi dato suggerimenti a sufficienza per capire di chi stiamo parlando, ci riferiamo agli esterni Carvajal (60 milioni di euro) e Marcelo (60 mln) sulle corsie laterali e a Hummels (60 mln) e Varane (60 mln) al centro.

La Premier domina la mediana, talenti per 280 milioni di euro

Nella linea mediana del Dream Team europeo per valori di mercato, ecco un terzetto, un tridente, di chiara matrice albionica, derivante dalla Premier League, eccezionale. Un terzetto straordinario composto da calciatori che hanno illuminato questa stagione e che faranno altrettanto, rispettivamente con Belgio, Francia e Inghilterra ai prossimi mondiali in Russia.

E così, in regia, anche fuori ruolo se vogliamo con l’inglese a far maggiori danni a sostegno degli attaccanti o da mezzala, c’è Dele Alli (80 milioni di euro) del Tottenham con, ai suoi lati, nel ruolo di centro-sinistra il tuttofare del centrocampo Citizen Kevin De Bruyne (110 mln) e sul centro-destra la semi-delusione del Manchester United Paul Pogba, in odore di trasferimento. Insomma, una linea di centrocampisti stratosferica, classe, dinamismo, geometrie, visione di gioco e forza fisica da 280 milioni di euro, 32 gol e 50 assist vincenti.

Attacco fenomenale: CR7+Messi+Neymar

A chiudere, in attacco, ci sono i tre migliori elementi attualmente in giro sui prati verdi d’Europa: Messi (180 milioni di euro), Cristiano Ronaldo (120 mln) e Neymar (180 mln). Tre gioielli la cui classe, il cui talento e la cui precisione sotto porta non conosce limiti e che, anche in questa quasi finita annata, hanno evidenziato la loro efficacia e la loro bellezza, a tratti poetica, palla al piede.

Al netto delle esplosioni di Kane, Salah, Griezmann e tanti altri, infatti, loro restano ancora irraggiungibili esteti di un football bailado, armonicamente ammaliante e pure pragmatico che li eleva a top player, a oggetti rari, a campioni più costosi non solo di questo undici ma dell’intero mondo calcistico.