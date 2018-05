Neymar è solo un lontano ricordo per il Barcellona. L'addio del brasiliano, che ha permesso ai catalani di incassare 222 milioni, ha rappresentato l'inizio di un mercato in entrata eccezionale per i blaugrana. Già perché dopo gli affari Dembélé e Coutinho, pagati rispettivamente 105 e 120 milioni di euro (con entrambi bonus per 40 milioni), è in arrivo il terzo super colpo. Si tratta di Antoine Griezmann per il quale i freschi campioni di Spagna sarebbero pronti a pagare la clausola rescissoria di 100 milioni di euro all'Atletico Madrid (attualmente è di 200 milioni, ma dal 1° luglio sarà dimezzata).

Perché il Barcellona acquisterà Griezmann

Un altro affare monstre dunque per il Barcellona che ha voluto ulteriormente rinforzare il suo reparto offensivo. Se Messi e Suarez rappresentano due perni inamovibili, Valverde potrà disporre di un'altra punta di caratura internazionale ma che all'occorrenza può ricoprire altri ruoli. Con Dembélé che anche a causa di qualche infortunio di troppo non ha convinto fino in fondo, e Coutinho che potrebbe tornare più utile in posizione arretrata, ecco allora che l'affare Griezmann potrebbe rivelarsi utilissimo per un Barcellona che vuole alzare ulteriormente l'asticella. L'obiettivo è quello di diventare ancora più competitivi in chiave Champions e tenere testa ad un Real Madrid che sicuramente non resterà fermo sul mercato. Senza dimenticare il marketing e gli introiti provenienti dal merchandising legato a Griezmann.

Come giocherà il Barcellona con Griezmann

Sicuramente l'operazione Griezmann è figlia di un idea di mercato concordata tra la dirigenza e l'allenatore Valverde che potrà contare su una nuova freccia per il suo arco. Ma come potrà giocare il nuovo Barcellona, quello del dopo Iniesta, con Griezmann? Le ipotesi più suggestive sono quelle relative al 4-3-1-2 e al 4-4-2. Con questi due moduli le doti di Griezmann sarebbero sacrificate ai dettami tattici per un ruolo che il nazionale Blues ha comunque nelle sue corde. Nel primo caso il francese giocherebbe nelle vesti di trequartista atipico alle spalle di Messi e Suarez, con la Pulce che potrebbe anche affiancarsi a "Le Petite Diable" con il Pistolero terminale offensivo. Nel tridente alle sue spalle invece spazio a Busquets, Coutinho e Rakitic con il neoacquisto Arthur o Paulinho come alternative.

in foto: I numeri stagionali e le caratteristiche tattiche di Griezmann (foto Whoscored.com)

Il 4-4-2 caro a Valverde, con Griezmann e Coutinho in corsia

Nel 4-4-2 più lineare invece Griezmann sarebbe dirottato in fascia con Coutinho (con Dembélé sempre pronto a subentrare dalla panca) e Messi e Suarez coppia d'attacco. In questo caso la squadra avrebbe un baricentro spostato in avanti, con il centrocampo che dovrebbe aumentare la sua mole di lavoro e gli esterni difensivi che dovrebbero essere più attenti a garantire copertura al francese e al brasiliano (che dal canto loro dovrebbero lavorare anche in fase di raddoppio).

Tridente super con Messi, Suarez e Griezmann per il Barcellona

Le soluzioni invece più "naturali" per permettere a Griezmann di sentirsi più a suo agio in campo sono quelle relative all'utilizzo del 4-3-3 o del 4-2-3-1 da parte di mister Valverde. Nel primo caso il francese farebbe parte del tridente offensivo con Messi e Suarez, libero di giocare sia a destra che a sinistra. Nell'alternativa invece toccherebbe a Suarez fare la prima punta con il trio Messi, Coutinho e Griezmann alle sue spalle. In caso di assenza del Pistolero, sarebbe il bomber attualmente all'Atletico a giocare come "9" con Messi, Coutinho e Dembélé nel tridente a supporto.