Chi prenderà il posto di Andrés Iniesta? Chi sarà il suo erede in blaugrana? E soprattutto, il Barcellona sarà la stessa cosa anche senza di lui? Nel giro di pochi anni la macchina perfetta dei catalani ha perso due pilastri. Prima Xavi e poi Don Andrés due giganti capaci di reggere il peso del centrocampo blaugrana predicando calcio e regalando spettacolo, oltre a vittorie e trofei. E nel giorno del saluto ufficiale di Iniesta alla Catalogna è lecito interrogarsi su quelli che potrebbero essere i suoi eredi alla corte di Valverde.

Chi sostituirà Iniesta nel Barcellona

Quel Valverde che è stato capace di riportare Iniesta sui suoi standard di rendimento, e che ora dovrà fare i conti con una bella gatta da pelare. Sostituire un giocatore meraviglioso come Don Andés è un'impresa assai difficile, soprattutto se le alternative finora non hanno mai convinto del tutto. Basti pensare a quell'André Gomes, arrivato tra grandi speranze e rivelatosi un vero e proprio oggetto misterioso al punto di essere sul piede di partenza nella prossima estate. Stesso discorso invece per colui il quale anni fa sembrava il principale indiziato a giocare in mediana nei tempi del dopo-Iniesta, ovvero Denis Suarez, rivelatosi invece una pedina utile solo in chiave turnover. Anche lui, come il portoghese, potrebbe rivelarsi una pedina utile in chiave mercato.

Paulinho, abile nel 4-4-2 del Barça fisico permettendo

Sembra offrire più garanzie invece Paulinho che potrebbe rivelarsi congeniale in un 4-4-2, condizioni fisiche permettendo. Le caratteristiche tecniche del brasiliano però sono sicuramente diverse da quelle di Iniesta, con meno inventiva e maggiore fisicità, nonostante un buon senso degli inserimenti. Anche in questo caso, l'ex Tottenham potrebbe rivelarsi un piano B piuttosto che una soluzione affidabile con continuità.

Coutinho e Dembélé, piani B di Valverde

Attenzione anche ai possibili calciatori "adattati" che l'allenatore del Barcellona potrebbe iniziare a plasmare con la volontà di schierare in un ipotetico centrocampo a tre con Rakitic e Busquets. Rientrano in questa categoria, Coutinho e Dembélé, ovvero gli ultimi due colpi di calciomercato della società catalana che comporterebbero con il loro schieramento nella linea dei giocatori di centrocampo, uno sbilanciamento eccessivo della squadra. Un esperimento già tentato da Valverde, soprattutto con il brasiliano, e che ha convinto solo a metà.

Arthur, il piccolo Iniesta che è già di proprietà del Barcellona

Allo stato attuale delle cose, la soluzione più intrigante, nonché quella che sembra più naturale arriva proprio dal mercato. Si tratta di un affare che il Barça ha già chiuso e ufficializzato, ma si concretizzerà solo nella prossima estate. Valverde potrà contare a luglio sul centrocampista classe 1996 brasiliano Arthur, talento del Gremio costato 30 milioni di euro (con 9 di bonus che dipenderanno dagli obiettivi individuali e di squadra). Potrebbe essere lui l'erede di Iniesta, al netto delle fisiologiche difficoltà d'ambientamento nel calcio europeo.

in foto: Numeri e caratteristiche di Arthur (foto Whoscored.com)

Doti e numeri del centrocampista brasiliano

Talento, carisma e visione di gioco notevoli per il ragazzo brasiliano che gioca in una posizione leggermente più arretrata rispetto ad Iniesta ma ha tutte le qualità per raccoglierne l'eredità anche a livello tattico. Non è un caso che in patria sia chiamato "Piccolo Iniesta". Impressionante soprattutto la sua efficacia in fase di costruzione di gioco con una precisione nei passaggi eccezionale: basti pensare che in stagione vanta una media di assist precisi del 94.7%. Dovrà migliorare soprattutto dal punto di vista della proiezione offensiva, ma Arthur ha sicuramente il futuro dalla sua parte.

Il Barcellona e il sogno di calciomercato Luis Alberto

Colpi di calciomercato piazzati dunque, ma anche obiettivi da seguire fino alla prossima estate in termini di trattative. Rientra tra questi per il dopo Iniesta Luis Alberto. Lo spagnolo della Lazio si è reso protagonista in stagione di una crescita esponenziale, con doti tecniche eccezionali alternate ad una duttilità tattica che piace e non poco anche in casa Barcellona. Il patron capitolino Lotito fa muro per il suo gioiello per il quale potrebbe essere necessaria una cifra vicina ai 40 milioni di euro. Un affare dunque tutt'altro che semplice per i blaugrana che potrebbero però far leva sulla volontà del ragazzo di tornare in patria.