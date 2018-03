Week-end da incorniciare per il Barcellona. Ieri la vittoria sul campo del Malaga, oggi l'ufficialità di un bel colpo di calciomercato che si concretizzerà nel prossimo luglio. Il club catalano ha raggiunto l'accordo con il Gremio per il centrocampista brasiliano Arthur. Il classe 1996, tra i giovani talenti più ambiti del palcoscenico calcistico internazionale, diventerà un nuovo calciatore blaugrana dal prossimo luglio, quando sarà formalizzata la clausola d'acquisto del suo cartellino, per un affare già chiuso con la società verdeoro.

Barcellona, ufficiale il colpo di mercato Arthur

Le indiscrezioni delle ultime settimane dunque sono state confermate dal Barcellona attraverso una nota ufficiale. La società catalana ha raggiunto e formalizzato l'accordo con il Gremio per la sottoscrizione dell'opzione d'acquisto per Arthur. Quest'ultimo rimarrà in Brasile fino a luglio 2018, dopodiché si legherà alla squadra di Valverde, rinforzandone il centrocampo. Il nome di Arthur non è nuovo per la Serie A, alla luce dell'interesse del passato nei suoi confronti dell'Inter.

Quanto costerà Arthur al Barcellona

Un colpo importante per il Barcellona che non ha sicuramente badato a spese per assicurarsi le prestazioni di un ragazzo che ad agosto spegnerà 22 candeline sulla torta. Come spiegato nella nota ufficiale dei catalani, i blaugrana per Arthur verseranno nelle casse del Gremio, 30 milioni subito più altri 9 di bonus legati a obiettivi individuali e di squadra.

Chi è Arthur, il profilo del talentuoso centrocampista

Arthur Henrique Ramos de Oliveira Melo, meglio noto semplicemente come Arthur, è un centrocampista molto talentuoso che ha conquistato le attenzioni dei top club internazionali grazie alle sue prestazioni in crescendo con il Gremio con cui ha vinto Coppa del Brasile e Libertadores. Nonostante la giovane età, ha dimostrato di avere numeri e soprattutto carisma da veterano. Le sue doti principali sono soprattutto la visione di gioco, la precisione nei passaggi (basti pensare che in questa stagione ha una media di passaggi precisi del 93.1% a partita), la capacità di proteggere palla, e anche la bravura nel disorientare gli avversari

in foto: I numeri di Arthur (foto Whoscored.com)

Perché Arthur potrebbe fare comodo al Barcellona

Ecco allora che nel Barcellona, il calciatore che ha vestito la casacca delle nazionali giovanili brasiliani, potrebbe fare molto comodo al fianco dei suoi connazionali Paulinho e Coutinho. Con Iniesta ormai non più giovanissimo, così come Busquets, dunque il Barça pensa al futuro scommettendo su un ragazzo che al momento rappresenta una scommessa per il calcio europeo, ma potrebbe rivelarsi un innesto assai importante per i blaugrana del futuro.