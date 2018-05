Ronaldo e Neymar insieme. Potrebbe accadere se il brasiliano accetterà la corte del Real Madrid che da tempo è sulle trace della stella brasiliana da strappare al Psg. Compito arduo forse impossibile che però potrebbe passare anche dalla ennesima conferma internazionale salendo sul trono di Kiev.

Un regalo da Champions. Il biglietto da visita della Champions League infatti sarebbe il giusto grimaldello più dei milioni che i Blancos potrebbero riversare nelle casse francesi. Un'eventualità di mercato che non dispiace affatto ai tifosi, a Florentino Perez e a Zinedine Zidane, che già assapora la possibilità di allenare due dei più grandi campioni del mondo del calcio moderno.

"Lui e Ronaldo potrebbero giocare insieme, quando si è campioni non ci sono mai problemi e ne sarei felicissimo. Dissero qualcosa di simile per me e Djorkaeff ma dimostrammo il contrario e in campo di poter coesistere alla grande".

Nessun contatto. Da lì a pretendere che l'affare si farà è tutto da vedere. Per Zidane però l'attesa c'è, anche se notizie ufficiali mancano. E' presto, la stagione è ancora in corso, c'è una Champions da giocare e possibilmente da vincere. Poi ci sono i Mondiali, in cui il Brasile sarà protagonista proprio con O'Ney. C'è tempo dunque. Anche se del fuoco cova sotto la cenere: "Al momento non sembrano esserci contatti. Non ho chiesto Neymar e non credo che ci siano già delle negoziazioni in corso".

Quanto costa l'affare. L'affare potrebbe essere comunque possibile: un anno fa il Psg spese 222 milioni per il brasiliano che sotto la Torre Eiffel ha deluso le aspettative tra infortuni, problemi di spogliatoio e prestazioni non all'altezza. I dubbi sono tanti, i francesi oggi si ritrovano con un progetto tecnico che ripartirà da zero sul quale potrebbe giungere un nuovo nome su cui puntare. Anche perché da Madrid avrebbero pronta l'offerta giusta da 260 milioni di euro.