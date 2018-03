Mare forza 9 a Parigi. Anche se il mare non c'è. Ad agitare le notti dei tifosi del Psg è ovviamente Neymar Jr, ‘Mister 222 milioni' che quest'anno ha già concluso anzitempo la propria stagione causa microfrattura del piede per cui è stato operato in vista del recupero per i Mondiali in Russia del prossimo giugno.

Intanto la squadra è uscita a testa china dalla Champions League agli ottavi, come un anno fa. Allora fu il Barcellona, oggi il carnefice ha vestito i panni del Real Madrid. Ma per Il Paris Saint Germain nulla cambia: la stagione è da buttare. Anche quella di Neymar.

Dal Real al Real, il destino di Neymar

E proprio il Real Madrid è tornato a essere la squadra sulla bocca di tutti perché i Blancos di Spagna starebbero premendo per avere dalla prossima estate il brasiliano che si è confrontato con la realtà francese senza restarne ammaliato. Una scintilla che non è scattata nemmeno dall'altra parte della luna dove i tifosi non hanno mai da subito amato l'ex Barça. Lo avrebbero fatto davanti ai risultati, che – al di là della Ligue1 – non sono arrivati.

Madrid: idee chiare, soldi pronti

Avrebbe del clamoroso, non tanto per accasarsi nel club da sempre antagonista al Barcellona, quanto per una cessione che arriverebbe a 12 mesi dal clamoroso acquisto – ad oggi il più oneroso in assoluto nella storia del calcio. Ma qualcosa di concreto c'è: il Psg deve rifondarsi dalla base e potrebbe farlo proprio con un colpo di spugna importante. A Madrid, Florentino Perez e non solo, hanno le idee chiare: non spaventa il costo dell'operazione, il posto da titolare in squadra sarebbe automatico.

L'endorsement di Zidane

A dirlo è stato lo stesso Zidane che ha ricordato il suo acquisto da parte del real: "Mi pagarono 72 milioni. Una cifra che a quei tempi era considerata pazzesca. Poi, dieci anni dopo Neymar viene prelevato dal Psg per 222 milioni, altro trasferimento inverosimile. Adesso potrebbe cambiare ancora? Servirebbero 400 milioni, ma un posto in squadra lo avrebbe certamente"

I quattro motivi per cui si può fare

Resta ovviamente da capire se davvero il Real Madrid abbia intenzione di confrontarsi con il Psg. Florentino Perez sa che la trattativa, oltre che costosissima, è assai difficile. Ma a Parigi le domande ci sono e al momento senza risposta. L‘uscita anzitempo dalla Champions ha creato ammanchi nelle entrate previste (si sperava in una cavalcata certa almeno fino ai quarti); Neymar non ha mai professato amore incondizionato alla piazza; lo spogliatoio lo ha mal digerito; le voci di mercato di un suo ‘sogno' al Real non sono mai state smentite.