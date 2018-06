Iran e Portogallo scenderanno in campo questa sera alle 20. In calendario c'è l'ultima partita del Girone B caratterizzato da una classifica particolare: Spagna e lusitani sono a quota 4 in corsa per il primo posto ma con un leggero vantaggio da parte degli iberici che – in base alle norme del regolamento Fifa – prevalgono quanto a fairplay per numero inferiore di ammonizioni subite. Cosa significa? Allo stato dei fatti, in caso di parità assoluta anche dopo la terza gara della fase a gruppi, a fare la differenza saranno i provvedimento disciplinari comminati dall'arbitro nel corso dell'incontro. Più agevole – almeno sulla carta – il compito delle Furie Rosse che si misureranno contro un Marocco che – orgoglio a parte – null'altro ha da chiedere a questo Mondiale e la cui cifra tecnica è inferiore rispetto a quella degli asiatici.

L'attesa per la sfida con Cristiano Ronaldo cresce di pari passo alla tensione per una sfida molto importante e che potrebbe rivelarsi storica in caso di esito positivo (vittoria o pareggio) e passaggio agli ottavi di finale. In guerra come in amore ogni mezzo è lecito… devono averla pensata così i tifosi dell'Iran. Nel caso specifico il fine (far sì che il Portogallo non arrivi al top della concentrazione) ha giustificato l'escamotage adottato: un centinaio di persone si sono recate nei pressi dell'albergo di Saransk dove ha il quartier generale la formazione europea e ha iniziato a fare baccano. Sì, rumori molesti di ogni tipo pur di provare a disturbare il riposo dei lusitani e soprattutto di Cristiano Ronaldo.

CR7 non s'è perso d'animo e nemmeno s'è lasciato innervosire. S'è alzato dal letto, è andato alla finestra e ha rimproverato quella folla ‘caciarona' con una mimica molto chiara. Qualcosa del tipo: "Basta, questo non si fa. Adesso tornate a casa e lasciateci stare che dobbiamo dormire". Come hanno accolto quel gesto? Applausi e poi silenzio subito dopo che il cinque volte Pallone d'Oro si è affacciato.