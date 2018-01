Diciamoci la verità, questo mercato di gennaio, specie in Serie A, non è stato altrettanto esaltante come quello estivo con, nel massimo campionato, una sosta (appena trascorsa) che sembra aver atrofizzato i direttori sportivi. Cifra spesa finora in entrata? Circa 16.8 milioni di euro. Cifra che dimostra come questa campagna di riparazione sia votata al risparmio e al concetto più ampio di ‘spending review’, con pochissimi movimenti a referto. E se nessuno sembra intenzionato ad aprire i cordoni della borsa per svenarsi nella poco favorevole sessione invernale, ecco arrivare in soccorso degli aridi portafogli e degli avari presidenti i ‘soliti’ svincolati che, in attesa di una sistemazione, lanciano ammiccanti occhiate ai club di tutt’Italia. E così, con alcuni giorni ancora per poter smentire questo andamento (lento), vediamo quali sono i migliori ‘free agent’, così si direbbe negli States, del momento pronti a scendere in campo nella nostra Serie A.

Gli italiani svincolati: Cassano e Diamanti, fantasia in saldo.

A gennaio, specie per club in lotta per non retrocedere, servono, eccome, giocatori già pronti, se non sul piano atletico, almeno all’impatto con la realtà italica. E quindi, meglio affidarsi a quei giocatori, sia pure svincolati, che conoscono già il campionato, ancor meglio se italiani. E, a ben vedere, il contingente di connazionali ancora abili e arruolabili non manca di certo con, nello specifico, diverse figure interessanti. In primis, Antonio Cassano, di anni 35 che, in recenti interviste, ha detto di non aver assolutamente appeso le scarpe al chiodo con una forma certo da ritrovare ma l’entusiasmo di chi quel pallone non lo ha mai smesso sinceramente di amare.

Suggestione, sogno o provocazione di un quasi ex non sappiamo, di sicuro, un ritorno di ‘FantAntonio’ in campionato non sarebbe una cattiva notizia per l’intero movimento, del resto, le sue cassanate/giocate un po’, anzi tanto, ci mancano. Come mancano anche le punizioni di Alino Diamanti che, dopo Palermo, si sta godendo un meritato periodo di riposo in giro per il mondo in attesa, a 34 anni, di poter tornare a calcare palcoscenici idonei al suo talento ed al suo raffinato mancino.

Fra quelli invece con meno ruggine accumulata, al momento senza contratto, troviamo Michelangelo Alertazzi, fresco di svincolo dal Verona con annesse polemiche di mobbing e di infortuni taciuti e mai rivelati, ma anche Antonio Nocerino, ex Milan, in uscita dalla MLS e dall’Orlando City e Giandomenico Mesto, un tempo pupillo di Mazzarri e cursore destro di grande gamba.

Gli stranieri al ‘top’, i ‘free agent' di lusso.

Se invece l’intento è quello di allargare lo sguardo ad un orizzonte più vasto, ecco i tanti giocatori stranieri che potrebbero fare al caso delle nostre squadre. E se il transalpino Sagna sembra vicino al clamoroso approdo al Benevento ultimo, anche altri giocatori dal grande pedigree sono disponibili e pronti per giungere nel Bel Paese e dare il loro contributo. Su tutti, almeno per attuale quotazione di mercato secondo il portale Transfermarkt.it, troviamo il lusitano Josué (valore di 3.5 milioni di euro) che, in rotta con l’Osmanlispor dopo 9 reti in 78 gare in Super Lig (anche in maglia Galatasaray), ha lasciato la Turchia in cerca di nuove chance.

Nuove strade che cercano pure un altro Citizen come Joleon Lescott, il terzino Tremoulinas (valore di 2.5 mln) ed il centrocampista Toulalan (34 anni) ex Bordeaux, il centrale tedesco che ha dato il suo addio al Metz, Wollscheid, l’ex Milan Flamini come pure il portiere verdeoro un tempo al San Paolo Diego Cavalieri.

Senza dimenticare l’ex Atletico Madrid Guilherme Siqueira, Jan Kirchoff non più al Sunderland e, per rimpinguare l’attacco, Vucinic, ora 34enne appetito dal Foggia e la stella brasiliana, non ancora sul viale del tramonto, Nilmar (33 anni). Insomma, usato sicuro o a ‘Km 0’, scommesse o vecchie glorie, gli svincolati del pallone non sono niente male, specie, se danari in giro, non sembrano essercene.