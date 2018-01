Ultimo posto in classifica ma primo posto nel mercato. E' il Benevento, fanalino di coda della serie A che prova a rifarsi il look nel disperato tentativo di poter sperare nella rimonta salvezza. Un compito arduo per De Zerbi che però ha chiesto alla società un aiuto per arricchire una rosa al momento inadeguata al compito. Ricevendo dei segnali positivi concreti. Tanto che i nomi in arrivo sono importanti, di caratura internazionale, tali da poter permettere il salto di qualità.

Il sogno Sagna.

Il nome più caldo del momento è quello di Bakary Sagna. Un giocatore di caratura internazionale, svincolato, economicamente abbordabile e con qualità precise e riconosciute. E un terzino di passaporto transalpino, con un passato in Premier tra il 2007 e la scorsa stagione tra Arsenal e City.

Il Benevento sta valutando il giocatore che avrebbe detto di essere pronto al passaggio nel club campano fino a fine stagione. In difesa sarebbe un puntello non da poco per De Zerbi. Le perplessità della società campana però non mancano e sono tutte legate al fatto che il giocatore è fermo dalla scorsa stagione, senza contratto.

La pista Paz: centrale argentino.

Intanto in entrata ci sono altri movimenti sia sul mercato italiano che estero. Il Benevento sta cercando di capire se esistono i margini per avere in prestito dal Bologna fino a fine stagione il centrale argentino Nehuén Mario Paz, prelevato dal Newell’s Old Boys dalla società emiliana. I margini di trattativa esitono e le parti stanno dialogando.

Una rosa già arricchita.

Infine c'è un altro giocatore che interessa gli osservatori del Benevento: si tratta dell'esperto Bruno Alves, 36enne ex Cagliari: al momento non si è pienamente convinti del portoghese ma potrebbe trattarsi di una trattativa low cost e facile. Potrebbe aggregarsi alla squadra dove ci sono già 4 nuovi acquisti. Billong (già utilizzato contro la Sampdoria), Sandro, Djuricic e Guilherme che sono stati subito inseriti nella lista di De Zerbi per l'ultima sfida persa contro il Bologna