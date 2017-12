Il calciomercato di gennaio è alle porte. La sessione invernale delle trattative durerà per circa un mese (dal giorno 3 alle ore 23 del 31) e, tra colpi in agenda e affari last minute, può riservare sorprese importanti. Tra i nomi emersi in queste ore ce n'è uno scalda particolarmente la Puglia e il Foggia che milita in Serie B. Si tratta di Mirko Vucinic, 34enne attaccante montenegrino attualmente svincolato dall'Al Jazeera e reduce dall'esperienza nel campionato arabo. L'ex punta di Lecce, Roma e Juventus sarebbe stata contattata dal direttore sportivo rossonero, Nember: un modo per sondare il terreno e valutare quanto sia effettivamente possibile il clamoroso ritorno in Italia nella stessa regione che lo ha visto protagonista ma con la maglia dei giallorossi salentini, indossata dal 2000 al 2006 (117 presenze e 37 gol tra Serie A, Serie B e Coppa Italia).

Gli scudetti conquistati con la Juventus. A luglio del 2007 il trasferimento nella Capitale: la Roma pagò circa 20 milioni di euro per Vucinic che in giallorosso disputò 202 partite, segnando 64 reti e fornendo 28 assist tra campionato, Champions ed Europa League. Nel 2011 Antonio Conte lo chiama alla Juventus (15 milioni di euro) e le 3 stagioni in bianconero saranno scandite da altrettanti scudetti conquistati a Torino da titolare inamovibile (96 presenze, 26 gol) prima del trasferimento all'Al Jazeera nel 2014.

Le altre trattative del Foggia. Il sogno è avere Vucinic ma – come rilanciato da Di Marzio a Sky Sport – il primo, vero colpo che il Foggia è un altro: si tratta di Daoud Bousbiba, esterno destro offensivo olandese – con passaporto marocchino – scuola Ajax, in forza al Gaziantepspor, squadra che milita nella Serie B turca. Calciatore classe '95, in Puglia è pronto ad arrivare a parametro zero. Sul taccuino dei ‘satanelli' però ci sono altri due nomi, entrambi della Roma: Abdullahi Nura, terzino destro nigeriano classe ’97, e Umar Sadiq, attaccante in prestito al Torino ma poco utilizzato da Mihajlovic.