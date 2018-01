Dopo la clamorosa sconfitta al Bernabeu del Real Madrid, messo sotto dal Villarreal di Bacca e del 36enne Daniele Bonera, il secondo ko consecutivo del Siviglia di Vincenzo Montella e il successo esterno dell'Atletico Madrid a Eibar, la diciannovesima giornata della Liga ha regalato altre emozioni grazie al match che si è giocato all'Anoeta di San Sebastián, dove il Barcellona ha vinto in rimonta dopo aver sofferto nella prima parte di gara. Un successo che consolida la posizione di vertice e permette ai blaugrana di tornare a + 9 sui "Colchoneros" e staccare di ben 19 punti i rivali del Real Madrid.

Paulinho tiene in piedi il Barça.

E' stato un primo tempo combattuto all'Anoeta. Al buon avvio della squadra di Valverde, che ha avuto una clamorosa palla gol con Suarez in apertura, la squadra basca ha risposto prendendo in mano la partita e passando in vantaggio all'undicesimo, grazie al colpo di testa in tuffo di Willian José. Dopo una buona occasione per Messi e un tentativo di Canales, deviato in corner da ter Stegen, la Real Sociedad ha anche trovato il raddoppio poco dopo la mezz'ora con Juanmi. La seconda rete dei padroni di casa ha però svegliato il Barcellona, che ha chiuso la prima frazione di gioco sul 2 a 1 grazie all'ottavo gol in campionato di Paulinho.

La serata magica di Suarez.

Rimonta e sorpasso, arrivati nel secondo tempo, hanno portato la firma di Luis Suarez e Leo Messi. L'attaccante uruguaiano ha pareggiato i conti al 50esimo e portato avanti i blaugrana al minuto numero 71, dopo che Valverde aveva tolto Paulinho e inserito Dembele per un 4-3-3 più spregiudicato. A completare lo show del Barça, è infine arrivata anche l'immancabile rete dell'argentino, la diciassettesima in campionato, messa a segno dalla Pulce con una splendida punizione ai 25 metri. Per completare la 19esima giornata del campionato spagnolo manca solo la sfida di domani sera tra il Betis e il Leganes: partita che interesserà anche la stessa squadra catalana, visto che nel prossimo turno Leo Messi e compagni saranno di scena proprio a Siviglia contro i biancoverdi.