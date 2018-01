Ancora guai per Lionel Messi in Spagna per questioni legate al fisco. Il numero uno del Barcellona è sotto l'occhio del ciclone con lo stato iberico che continua a chiedere spiegazioni per circa 12 milioni di euro che potrebbero risultare pagamenti occulti al giocatore da parte della società catalana. Un problema che già tempo fa infastidì la Pulce e il suo entourage e che oggi torna a far parlare di Messi per vicende lontanissime dalle sue magie in campo.

Gli stipendi ‘nascosti' tra il 2010 e il 2016.

Il fisco spagnolo vuole dei nuovi – e possibilmente definitivi – chiarimenti dal fuoriclasse del Barcellona Lionel Messi attorno ai pagamenti del club alla sua Fondazione, per un valore di oltre 12 milioni di euro, che potrebbero costituire stipendi dissimulati. E' quanto riferisce il quotidiano spagnolo El Mundo, attraverso documenti di Football Leaks. Il quotidiano spagnolo afferma che il Barça avrebbe pagato "almeno 12.7 milioni di euro alla Fondazione Messi tra il 2010 e il 2016".

Vantaggi illeciti sulle detrazioni.

Durante un primo periodo, dal 2010 al 2013, prima della creazione ufficiale della Fondazione attiva dal 2007, il club catalano avrebbe fatto delle donazioni applicando una detrazione fiscale del 35%, un vantaggio considerato illecito perché disposto in modo fraudolento nei confronti del fisco spagnolo.

La regolarizzazione del 2016.

Pagamenti che le autorità fiscali spagnole si chiedono se fossero creati per evitare le tasse, sulle società per il Barça e sul reddito per il giocatore. All'inizio del 2016, all'apertura dell'inchiesta fiscale il Barça avrebbe indotto Messi a regolarizzare la sua situazione fiscale, in particolare quando l'attaccante argentino fu condannato per frode fiscale per un importo di 4.1 milioni di euro di diritti dell'immagine.

Oltre 100 milioni di salario e diritti.

Messi avrebbe formalmente regolarizzato la situazione della sua Fondazione con le autorità fiscali, ma alla fine sarebbe stato il Barça a finanziarlo aggiungendo 12 milioni di euro di bonus al rinnovo del contratto del giocatore: in questo modo, Messi riceverebbe oltre 100 milioni di euro all'anno in salario e diritti d'immagine.