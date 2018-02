La sovraesposizione social di Mauro Icardi e Wanda Nara non piace a Luciano Spalletti. L'attaccante argentino è attualmente infortunato, un problema muscolare in allenamento lo ha messo ko e sottratto al tecnico per la sfida con il Crotone (forse anche quella col Bologna) ma resta sotto i riflettori sia per il gossip sulla vita privata sia per le voci di mercato che a fine stagione lo vorrebbero addirittura al Real Madrid. Nei giorni scorsi il ct dell'Argentina, Sampaoli, ha svelato come l'attaccante "sia vicino ai blancos": benzina sul fuoco delle polemiche che fanno da corredo accessorio al momento delicato della squadra in campionato.

Ci sono delle cose personali che non vanno assolutamente portate nello spogliatoio – ha ammesso il tecnico toscano – e bisogna assolutamente non creare preoccupazioni inutili ai nostri tifosi.

Cosa succede? L'ultima rete segnata da Maurito risale al 5 gennaio scorso (gol alla Fiorentina), in precedenza aveva centrato il bersaglio contro l'Udinese (12 dicembre): 2 lampi in 2 mesi, poco rispetto alle attese e alle necessità di una formazione costruita intorno a lui, che soffre maledettamente quando in area di rigore viene a mancare il guizzo del bomber. La (presunta) crisi sentimentale con la consorte/agente (tornata dal viaggio in Argentina, dove s'era recata anche per motivi di lavoro) e l'altrettanto chiacchierato rapporto con alcuni compagni di squadra (Brozovic e Perisic) ha tenuto banco nell'ambiente interista in queste settimane.

Troppe distrazioni disapprovate dal tecnico. E allora, in attesa di tornare in campo per far gol, Icardi ha iniziato a mettere la sordina al brusio che lo accompagna. A chi ha ricamato sulla relazione con la moglie ha replicato alla sua maniera: un post pubblicato su Instagram nel quale lui e Wanda appaiono a passeggio in via Monte Napoleone con tanto di scritta ‘I love you' a corredo dell'immagine. Poi ancora una fotografia, dove ci sono lui e Perisic che esultano dopo un goal, e gli auguri al suo compagno di squadra per il compleanno.