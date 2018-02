Il 2018 dell’Inter non è iniziato bene, ma l’avvio di Icardi sembrava tutto sommato positivo. Dopo il gol alla Fiorentina l’argentino con la moglie è andato negli Emirati, dove si è goduto una splendida settimana di vacanza, corredata da un gran numero di foto social. Ma secondo il gossip però tra Maurito e Wanda qualcosa potrebbe essersi incrinato. Lui non la segue più sui social e lei se n’è andata in Argentina, ufficialmente per un servizio fotografico, molto sexy. E come se non bastasse Icardi ha subito anche un infortunio che rischia di fargli saltare il match con il Crotone. Per scacciare via i brutti pensieri e forse qualche incertezza il bomber ha deciso di dare un taglio, ai capelli, e ha cambiato look.

Il nuovo taglio di Icardi.

Sul suo profilo Instagram l’attaccante sudamericano ha postato un paio di ‘Stories’ dove si mostra dal suo parrucchiere di fiducia, Luigi Paesano, look designer di tantissimi calciatori (inclusi Donnarumma, Gomez, Insigne, Handanovic, Candreva, Bernardeschi) e ha cambiato look. Icardi si mostra come al solito ben pettinato, ma con un taglio un po’ più corto e con la fila su un lato, con uno stile misto tra una capigliatura old style e qualche venatura di modernità.

Icardi in dubbio per Inter-Crotone.

In attesa di capire se i presunti problemi con Wanda Nara, che adesso è tornata in Argentina e da giorni non rilascia dichiarazione, Icardi corre contro il tempo. L’argentino è a rischio per il match con il Crotone, una sfida diventata fondamentale per l’Inter che non vince da due mesi. Il giocatore ha subito un’elongazione all’adduttore e difficilmente sarà della partita. Al suo posto dovrebbe giocare Eder, anche se Spalletti farà di tutto per recuperarlo. Icardi ha realizzato 18 gol in campionato, solo Immobile ha fatto meglio di lui finora.