Mauro e Wanda devono divertirsi da matti oppure hanno compreso benissimo come il mezzo digitale possa diventare una potente arma di monetizzazione di massa. La seconda opzione sembra la più plausibile, soprattutto adesso che la coppia – dopo aver testimoniato tra coccole al mare, baci al tramonto, tenerezze romantiche e ‘bigolo' al vento coperto da un cappello – è piombata nel grigiore del clima milanese dopo il caldo delle Maldive. Fa freddo ad Appiano Gentile: il -13 dal Napoli e il -12 dalla Juventus in corsa per lo scudetto fa gelare il sangue nelle vene anche a chi è di animo caliente.

Fa freddo in quell'attico con vista sullo stadio San Siro. Il letto è disfatto, vuoto e per nulla accogliente senza la bionda consorte. Icardi non segna e l'Inter non vince più. Si allena e i suoi muscoli fanno i capricci. Il brusio di mercato diventa insopportabile. Lui è solo a casa e pensa a quando potrà tornare in campo, lei è dall'altra parte del mondo a scattare servizi fotografici. Lui a Milano, lei ‘on fire' a Buenos Aires (come scrive a corredo di una foto nella quale mostra quanto madre natura sia ancora generosa con lei). Lui da una parte, lei dalla sua… anche su Instagram perché pare che abbiano smesso di seguire reciprocamente i profili che usano per alimentare la community di tifosi e followers.

E' successo davvero qualcosa di particolare? Una serie di affari in comune, a cominciare dal fatturato dell'agenzia che gestisce i diritti d'immagine dello stesso calciatore fino alla procura della donna (è lei il manager che tratta con le società), lasciano pensare che tra moglie e Maurito ne sanno una più del diavolo. O forse ce dell'altro? Eppure l'ex showgirl ha pubblicato una foto molto sensuale, provocante che reca una dedica molto chiara: "La medida del amor se mide con la distancia", che tradotto in italiano significa "La misura dell'amore si misura con la distanza".

Pensando a te. C'è scritto a margine del post scandito dall'immagine della donna che sembra avere lo sguardo triste e perso nel vuoto, pensieroso mentre il corpo fluttua davanti all'obiettivo. C'est la vie, mon cheri… lontano dagli occhi, lontano dal cuore ma non da quello di Wanda che al suo Mauro dice "mi manchi" in un trionfo di blu e di scollatura vertigonosa.

