"Nelle prossime settimane vedremo cosa è meglio per tutti". Luis Rubiales, presidente della RFEF, ha risposto così ai giornalisti che gli hanno chiesto di Fernando Hierro, dopo la clamorosa eliminazione con la Russia. La panchina di colui che ha preso il posto dell'esonerato Julen Lopetegui è dunque sempre più in bilico. Anche se il numero uno non lo ha ammesso, in realtà la federazione starebbe infatti già lavorando per scegliere un nuovo commissario tecnico.

Il toto allenatore è cominciato subito dopo il "fracaso" di Mosca, con giornali e tifosi che si sono divertiti a fare il proprio pronostico per la panchina della "Roja". Secondo il prestigioso "AS", In pole position per diventare il nuovo ct spagnolo ci sarebbe Quique Sanchez Flores: attualmente senza contratto dopo la separazione dall'Espanyol e considerato il profilo adatto dopo aver allenato in Portogallo, Inghilterra e negli Emirati.

La chance di Luis Enrique

Il 53enne allenatore madrileno non è però l'unico in corsa per l'importante incarico. Con lui ci sarebbe anche Luis Enrique fermo da mesi dopo l'addio al Barcellona e attratto dall'idea di guidare la nazionale. "Non so cosa farò in futuro ma sono aperto a qualsiasi possibilità", aveva dichiarato il mister asturiano nel maggio dello scorso anno, di fronte alle domande su quello che sarebbe stato il suo nuovo incarico.

Tra pochi giorni, dunque, la federazione spagnola potrebbe comunicare il nome del nuovo commissario tecnico. Le valutazioni che stanno facendo i dirigenti della RFEF andrebbero però oltre i due profili sopracitati. Come riferito da "Marca", non sono infatti da escludere outsider come l'ex centrocampista del Real Madrid Michel, Paco Jemez e Quique Setien. Nella lista ci sarebbe infine anche i nomi di Rafa Benítez, Unai Emery, Marcelino: questi ultimi però sotto contratto con i rispettivi club.