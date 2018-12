A Nyon, lunedì 17 dicembre (ore 12), ci sarà il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League. La Roma vi arriverà come seconda, la Juventus con ogni probabilità da capolista del proprio girone e in prima fascia. Cosa significa? Eccezion fatta per i giallorossi (come da regolamento), ai bianconeri toccherà in sorte una delle seconde classificate. Ci fossero state anche Inter e Napoli allora la formazione di Allegri avrebbe potuto sperare in un'urna meno pericolosa. Invece, a giudicare, dalla griglia che questa sera sarà definita del tutto con le ultime gare della sesta giornata, il rischio di affrontare un avversario insidioso è maggiore. Quali? Eccone alcuni esempi: il Tottenham (che ha eliminato i nerazzurri), lo stesso Liverpool (che ad Anfield Road ha una roccaforte) oppure l'Atletico Madrid del Cholo Simeone. E la situazione potrebbe peggiorare qualora nel Gruppo F al Lione dovesse riuscire il ribaltone, relegando il Manchester City al secondo posto, oppure all'Ajax di sorpassare il Bayern Monaco.

Quali sono le squadre già qualificate agli ottavi: Ajax, Atlético Madrid, Barcellona*, Bayern München, Borussia Dortmund*, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Paris Saint-Germain*, Porto* Real Madrid*, Roma, Schalke, Tottenham Hotspur (*come prime nei rispettivi gironi).

Sorteggio: Roma in seconda fascia, la Juve punta alla prima

Se la Juventus chiude in vetta il proprio raggruppamento accede in prima fascia al sorteggio. Ecco, al momento, qual è la situazione nell'attesa che si giochino le gare di questa sera: Borussia Dortmund, Barcellona, Paris Saint-Germain, Porto, Real Madrid, Bayern Monaco oppure Ajax, Manchester City oppure Lione, Juventus oppure Manchester United.

Chi può pescare la Juve se è testa di serie agli ottavi?

Il novero delle possibili sfidanti estratte si completerà questa sera ma il profilo delle formazioni attualmente qualificate in seconda fascia non lascia del tutto tranquilli. Ecco chi può pescare la squadra di Allegri se arriva da testa di serie nell'urna (eccezion fatta per la Roma e per il Manchester United): Atletico Madrid, Tottenham, Liverpool, Schalke 04, Roma, Bayern Monaco oppure Ajax, Manchester City oppure una tra Lione e Shakhtar.