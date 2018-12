All’elenco delle dodici squadre già qualificate per gli ottavi di finale di Champions League 2018-2019 stasera se ne sono aggiunte tre e nessuna di queste è italiana. Perché sono fuori il Napoli e l’Inter, che continueranno a giocare nelle coppe, ma in Europa League. Passano il Tottenham, il Liverpool e il Paris Saint Germain che ha vinto per 3-1 in casa della Stella Rossa.

Fuori il Napoli, passano Liverpool e Paris Saint Germain

Un’autentica beffa per la squadra di Carlo Ancelotti che esce dalla Champions League 2018-2019. Il Napoli ha chiuso con 9 punti, come il Liverpool, e con la stessa differenza reti dei Reds che però hanno segnato due gol in più. Continua così la corsa della squadra finalista nella passata stagione che sarà una mina vagante al sorteggio di Nyon, perché sarà una delle otto seconde. Il girone lo ha vinto il Paris Saint Germain, che facilmente ha sbrigato la pratica Stella Rossa. Cavani e Neymar segnano, il Paris vince 4-1 e conquista anche il primato nel girone.

Inter in Europa League, Tottenham agli ottavi

Non basta l’1-1 con il PSV all’Inter per superare lo scoglio degli ottavi. Lozano apre le danze, pareggia Icardi. Quando l’argentino segna il suo gol vale la qualificazione, ma al Camp Nou il Tottenham trova l’1-1 con il Barcellona, Lucas Moura risponde a Dembélé, e regala la qualificazione agli Spurs. Il Borussia Dortmund invece vince 2-0 nel Principato e soffia il primato all’Atletico Madrid, fermato dal Bruges sullo 0-0.

Le qualificate agli ottavi di Champions League 2018-2019