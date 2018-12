Juventus e Roma saranno le uniche due rappresentanti italiane agli ottavi di finale di Champions League. I bianconeri di Massimiliano Allegri, passati come primi del proprio girone, saranno inseriti nell’urna delle teste di serie, mentre i giallorossi di Eusebio Di Francesco finiti alle spalle del Real Madrid, saranno invece in quella delle seconde classificate. Andiamo dunque a scoprire dove e quando sarà il sorteggio, come sarà possibile seguirlo in diretta, quali saranno le restrizioni, quali i possibili accoppiamenti per piemontesi e capitolini, e quali big match potrebbero esserci già al primo turno della fase ad eliminazione diretta della prestigiosa competizione per club sotto l’egida dell’Uefa.

Sorteggio ottavi: regolamento, dove, quando e come seguirlo in diretta tv

Il sorteggio degli ottavi di Champions League si svolgerà lunedì 17 dicembre a Nyon, in Svizzera, a partire dalle 12. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su su Sky Sport ed Eurosport 1 via satellite e in chiaro su Rai Sport, ma anche in diretta streaming sul sito ufficiale e sul canale youtube dell’UEFA, oltre alle piattaforme Sky Go e Rai Play. Le urne formate in base ai risultati della fase a gironi sono due: una con le otto squadre che hanno vinto il proprio gruppo, l'altra con le otto compagini classificatesi al secondo posto.

Borussia Dortmund, Barcellona, PSG, Porto, Bayern, Manchester City, Real Madrid, Juventus Seconda fascia Atletico Madrid, Tottenham, Liverpool, Schalke 04, Ajax, Lione, Roma, Manchester United

Gli accoppiamenti saranno quindi tra le due urne ma con delle restrizioni: nessuno potrà infatti sfidare una squadra che ha già affrontato nel girone o un club della stessa nazionalità. Le vincitrici degli otto gruppi giocheranno la prima partita degli ottavi di finale in trasferta (12/13 o 19/20 di febbraio), e il ritorno in casa (5/6 o 12/13 di marzo).

Chi può pescare la Juventus agli ottavi di Champions League

Nonostante la sconfitta in casa dello Young Boys la Juventus si è assicurata il primo posto nel gruppo H davanti al Manchester United rientrando così di diritto nell’urna delle vincitrici dei gironi nel sorteggio di lunedì. I bianconeri agli ottavi di finale dovranno dunque vedersela con una delle compagini classificatesi in seconda posizione ad eccezione dei Red Devils, già affrontati nella fase a gironi, e della connazionale Roma. Per i campioni d’Italia in carica dunque l’obiettivo sarà quello di evitare l’ostico Atletico Madrid del Cholo Simeone ma anche le coriacee inglesi Liverpool e Tottenham che hanno già fatto male alle italiane (eliminando rispettivamente Napoli e Inter) ai gironi. Avversari sicuramente più graditi invece sono sicuramente i tedeschi dello Schalke 04, gli olandesi dell’Ajax, e i francesi del Lione.

Chi può pescare la Roma agli ottavi di Champions League

L’ininfluente ultima gara contro i cechi del Viktoria Plzen non ha variato di fatto la situazione della Roma per quel che riguarda la classifica del girone, chiuso al secondo posto alle spalle del Real Madrid, e il conseguente inserimento nell’urna delle seconde classificate nel sorteggio degli ottavi di finale. I giallorossi quindi nel primo turno ad eliminazione diretta affronteranno una delle prime classificate ad eccezione delle Merengues e della Juventus. Nella capitale quindi un’eventuale urna benevola potrebbe regalare Porto e Borussia Dortmund come avversari sicuramente più abbordabili rispetto alle altre quattro opzioni certamente più complicate da affrontare come Barcellona, PSG, Bayern Monaco e Manchester City.

I possibili bigmatch degli ottavi di Champions League

Ma non solo le italiane saranno protagoniste del sorteggio di lunedì. L’urna di Nyon contenente le 16 migliori squadre d’Europa infatti potrebbe regalare già agli ottavi diversi bigmatch: il Liverpool, finalista della scorsa edizione, oltre che con la Juventus, potrebbe essere sorteggiato con una tra Real Madrid, Barcellona o Bayern Monaco per quello che sarebbe un ottavo di finale stellare. Quasi identico discorso lo si può fare per il Manchester United di José Mourinho che potrebbe doversela vedere con le due corazzate spagnole, con i tedeschi ma anche con i francesi del Paris Saint-Germain. Stessi avversari che, ad eccezione del Barcellona, potrebbero capitare sulla strada del Tottenham. Evitati, causa regolamento, i derby spagnoli, l’Atletico Madrid potrebbe essere invece accoppiato con una tra Psg, Manchester City o Bayern Monaco, dando così vita ad un altro affascinante ottavo finale.