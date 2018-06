"Se non si raggiungono risultati sportivi prestigiosi, entro i 28 anni tutti i maschi coreani saranno chiamati al servizio di leva obbligatoria per un periodo pari a 21 mesi". Questa è una regola dello stato della Corea del Sud che vale per tutti, senza eccezione alcuna ed è per questo che i giocatori che si giocheranno l'ultima chance in Russia per una improbabile qualificazione, contro la Germania dovranno dare oltre il massimo.

La qualificazione agli ottavi in un Mondiale, infatti, rappresenta proprio quel traguardo ‘prestigioso' che farebbe evitare a diversi giocatori il servizio militare che in Corea del Sud è ancora obbligatorio e che dura tantissimo: 21 mesi. Da un punto di vista sportivo vorrebbe significare perdere due interre stagioni.

E' per questo che molti dicono che la stellina del Tottenham, Son Heung-Min, a fine gara con il Messico – persa 2-1 e che ha lasciato la Corea in fondo al Girone a quota zero punti – sia scoppiata in un pianto dirotto. Nessun dispiacere inconsolabile per la sconfitta, ma semplicemente lo spettro del servizio militare obbligatorio che si prospetta all'orizzonte.

Anche altri sportivi sudcoreani sono stati costretti a seguire questa regola visto che ci sono i casi dei pugili Jung Chan-Sung e Doo Ho Choi, che partiranno entro la fine dell'anno. Stesso discorso per il giocatore di golf Sang Moon Bae: tutti costretti a lasciare il loro sport per due anni. L'ex Arsenal Park Chu-Young, invece, riuscì ad ottenere un rinvio di 10 anni quando militava nei Gunners.

L'unica speranza di Son e degli altri giocatori è di giocarsi l'impossibile nella classica partita perfetta contro la Germania. Improbabile? Sulla carta non c'è gara, il gap tecnico e tattico è enorme, i campioni uscenti dopo aver sbagliato l'esordio e aver sofferto fino al 92′ contro la Svezia hanno bisogno di vincere e possibilmente in goleada. Per la Corea l'unica chance è di ribaltare ogni pronostico e trovare un successo larghissimo che le permetterebbe di passare come seconda se nel contempo il Messico umilierà la Svezia con tanti gol.

Se dovesse fallire, per Son ci saranno altri due appelli sportivi: il primo è rappresentato dai Giochi Asiatici che si disputeranno ad agosto in Indonesia, il secondo invece è la Coppa d'Asia che andrà in scena a gennaio. Il Tottenham sarà obbligato a farlo partire, anche contro voglia, ma per non perderlo per 21 mesi dovrà fare buon viso a cattivo gioco.