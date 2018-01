Fino a quando Radja Nainggolan resterà ancora alla Roma? Per i tifosi giallorossi il ninja è un idolo, un calciatore che dà l'anima in mezzo al campo e tanto basta a giustificare atteggiamenti sopra le righe. Per la società e per lo staff tecnico, invece, è questione differente. Anzitutto di mentalità e d'immagine che non possono prescindere dalla condotta anche fuori dal campo. La folle notte di Capodanno – quella del video da ‘ubriaco fradicio', delle bestemmie pronunciate tra una boccata di sigaretta e una risata alticcia – ha lasciato il segno.

Il caso. Al 29enne centrocampista belga è stata inflitta una multa salata (centomila euro) oltre a una severa reprimenda ("Chi non ha la mentalità vincente non può stare alla Roma", le parole del ds Monchi) e alla possibilità che contro l'Atalanta l'allenatore, Di Francesco, lo tenga un po' a riposo a schiarirsi le idee e soprattutto a evitare che prenda un altro giallo. Ammonizione che sarebbe fatale perché sotto diffida e alla ripresa del campionato dopo la sosta c'è l'Inter, un match che vale doppio (all'andata la Roma ha perso in casa lo scontro diretto) in chiave terzo posto Champions.

Sirene cinesi. Sul fronte mercato il Guangzhou Evergrande allenato da Fabio Cannavaro è pronto a spendere 40 milioni di euro per portare Nainggolan al di là della Grande Muraglia (come rivelato dalla Gazzetta). Il belga è stato già vicino alla cessione nell'estate scorsa, quando la corte del Chelsea e della Premier fu serrata, poi però scelse di restare nella Capitale e – a meno di cambi a fine stagione – vi resterà fino a giugno 2021 con un ingaggio da circa 4.5 milioni netti all'anno. Cosa significa? Che alla Roma – al lordo delle cifre sborsate – costa il doppio, quasi 10 milioni a stagione.

Prospettiva futura. Le voci sulla possibile cessione di Nainggolan fanno il paio con le indiscrezioni che vorrebbero i giallorossi molto interessati al talento del Cagliari, Barella, che ha lo stesso agente del ninja ed è considerato uno dei mediani più forti e affidabili per il futuro.