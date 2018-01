Avrà pure il diritto di festeggiare come gli pare ma perché pubblicare su Instagram video che, in certi momenti, sarebbe meglio evitare? Dopo la bufera scatenata dalla clip che Radja Nainggolan ha pubblicato sui social network nella notte di Capodanno sono arrivate le scuse del calciatore della Roma che ha scelto ancora una volta la Rete per fare ammenda di quell'episodio e di quell'atteggiamento sopra le righe ("sono ubriaco fradicio", racconta nel filmato live che ha fatto subito il giro del Web).

Sono dispiaciuto per quanto accaduto stanotte – si legge nel messaggio di scuse -. Lo sapete, mi piace star bene con gli amici e amo festeggiare il capodanno… Ma la notte scorsa sono andato oltre: la vedevo come una serata particolare, dove si può anche esagerare un po’… Certo non intendevo dare un esempio negativo. Per questo ritengo di dover chiedere scusa per le mie parole e il mio comportamento. Sempre forza Roma!.

Il video di Nainggolan: ubriaco, bestemmia live su Instagram.

Alcol, sigarette e qualche bestemmia sulla punta della lingua sfuggita per l'euforia del momento e per aver alzato un po' il gomito nel corso dei festeggiamenti che hanno chiuso col botto il 2017 e aperto con altrettanto fragore il 2018. Nel pieno della notte gioca a paddle con gli amici, fuma (ma questa non è una novità perché il ninja mai ne ha fatto mistero) e pronuncia imprecazioni blasfeme suggellate da un "so ‘mbriaco fracico".

Il tweet polemico: Pensate alle notizie ma fatevi una vita.

Passata la notte, accortosi del clamore suscitato e infastidito – dopo aver rimosso il video della discordia – Nainggolan ha poi pubblicato un post in risposta alle tante critiche che molti (tifosi della Roma e non) gli hanno rivolto.

Pur godendo del giorno libero e della possibilità di festeggiare in assoluta serenità la fine dell'anno, in tanti si sono chiesti fino a che punto sia giusto fare concessioni alla professionalità di un calciatore. A tutti il ninja ha inizialmente risposto con un tweet molto chiaro.