Brutta tegola per il Brasile e per il Mondiale 2018, che perde un altro sicuro protagonista: Dani Alves non riuscirà a recuperare in tempo dalla lesione al legamento crociato del ginocchio destro rimediata nella finale di Coupe de France vinta mercoledì sera contro Les Herbiers e dunque non potrà essere convocato dal Brasile per il torneo che si terrà in Russia tra poche settimane. L'indisponibilità del terzino è stata resa nota proprio lo staff medico della Seleçao dopo una lunga visita eseguita a Parigi dal dottor Rodrigo Lasmar: oltre alle tre settimane di stop già previste per una disinserzione al legamento crociato anteriore con distorsione postero-esterna, Dani Alves avrebbe comunque bisogno di altre sei settimane prima di potersi allenare regolarmente con i compagni e, per questo motivo, non sarà a disposizione di Tite. Non è del tutto scongiurata l'ipotesi dell'intervento chirurgico che lo terrebbe lontano dall'attività almeno per un mese e mezzo prima di poter tornare a camminare e riprendere gli allenamenti quindi non ci sono margini per vedere l'ex laterale della Juventus ai campionati del mondo in terra sovietica. Ecco il tweet apparso sul profilo ufficiale della Seleçao che ufficializza l'impossibilità di convocare Dani Alves per la Coppa del Mondo:

Gli esami hanno rilevato l'impossibilità di chiamare Daniel Alves per la Coppa del Mondo. L'atleta è pronto per il recupero e può mettere la sua tecnica, corsa e leadership al servizio dell'Amarelinha il più presto possibile. #ForçaDani

Dopo aver perso quasi sicuramente Filipe Luis, ecco che il Brasile dovrà fare a meno di un altro calciatore importantissimo per la tenuta difensiva verdeoro ma, se Tite a sinistra può contare su un calciatore di qualità come Marcelo, sulla fascia destra è un po' più difficile sostituire uno come Dani Alves e ora è già partito il sondaggio per chi sarà il prescelto.

I sostituti: Danilo, Fagner e Rafinha

Secondo Globoesporte il posto che doveva essere del terzino del Paris Saint-Germain se lo giocherebbero Fagner del Corinthians, Danilo del Manchester City e Rafinha del Bayern Monaco. Tite dovrà fare a meno del suo capitano designato e della sua esperienza affidandosi a qualche scelta di ripiego per completare una difesa che sembrava quasi perfetta nel girone di qualificazione.